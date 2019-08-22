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AMD опубликовала техническую документацию по новой игровой архитектуре RDNA

Интеграция Электроника

AMD опубликовала технический документ по новой игровой архитектуре AMD RDNA, в котором содержится технический анализ базовой архитектуры, лежащий в основе видеокарт Navi, в том числе новых Radeon RX серии 5700.

Архитектура RDNA оптимизирована для эффектности и программируемости, обеспечивая обратную совместимость с архитектурой GCN. В новом техническом документе RDNA подробно рассматриваются ее базовые технологии, включая архитектуру системы, массив шейдеров и графические функции, операционные блоки, кэш и память, расширенные визуальные эффекты, движки Radeon Multimedia и Display и многое другое.

Скачать документ можно на официальном сайте компании.

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