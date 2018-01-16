Spirit вошла в топ20 российских ИТ-компаний по количеству выполненных проектов

Spirit DSP, коммуникационными программными продуктами которой пользуется более 1 млрд человек в 100 странах мира, заняла 16 место в рейтинге делового портала об информационных технологиях TAdviser по количеству выполненных проектов.

TAdviser составил список ТОП 100 ИТ-компаний по числу выполненных проектов с 2005 года. Компания Spirit с продуктом VideoMost заняла 16 строчку списка, опередив конкурентов, а также некоторые крупные ИТ-компании.

«Программные продукты Spirit DSP - технически лучшие в мире по качеству голоса и видео в мобильных сетях связи, что подтверждено сотнями наших международных технологических клиентов в десятках стран мира и более чем миллиардом конечных пользователей наших продуктов.», - сказал Андрей Свириденко, председатель правления Spirit DSP.