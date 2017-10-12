Концерн «Калашников» запустил сервис online-заказа оружия

Концерн «Калашников» представил новый интернет-магазин гражданского стрелкового оружия. Презентация прошла на Международной выставке «ARMS & Hunting – 2017».

Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте Kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд–зоне концерна. Для выбора доступен широкий выбор охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты. Для оформления заказа достаточно заполнить простую форму, указать удобное место получения из перечня бренд-зон и отправить заявку на рассмотрение. Подтверждение заказа отправляется на указанный адрес электронной почты, после чего менеджер клиентского отдела связывается с покупателем.

В первый день выставки «ARMS & Hunting – 2017», 12 октября, Концерн «Калашников» провёл презентацию своих новых разработок и сервисов. Среди новинок — элитные и коллекционные ружья, а так же комплекты экипировки для охоты. На стенде концерна можно оформить заказ на некоторые серийные изделия, приобрести средства по уходу за оружием, тактические чехлы и брендированную сувенирную продукцию.