Tegrus занял 32 позицию в рейтинге CNews 100

Компания Tegrus, российский мультивендорный системный интегратор полного цикла, занял 32 строчку в списке CNews 100, где представлены крупнейшие российские ИТ-компании.

Аналитики CNews отметили рост доходов большинства представителей первой сотни российского ИТ-рынка, считая это серьезным фактором, свидетельствующем о выходе российской ИТ-отрасли из кризиса. Показатели Tegrus подтверждают эту теорию — годовая выручка интегратора не только увеличилась на 10% (по сравнению с 2015 г.), но и превысила уровень докризисного 2014 г., отметили представители компании.

По данным CNews, около 40% выручки участникам списка топ-100 принесло в 2016 г. оказание ИТ-услуг. Вдвое меньше (20%) приходится на поставки аппаратной техники, практически столько же (21%) ИТ-компаниям принесла разработка ПО. От продажи готовых программных продуктов участниками рейтинга было получено еще порядка 14%. Самая скромная, из указанных аналитическим агентством, статья ИТ-доходов связана с производством аппаратной техники. На это направление у компаний из списка CNews 100 приходится около 3%.