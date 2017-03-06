HP анонсировала минисериал «Волк» о взломщике информационных систем

Компания HP Inc. объявила о старте нового проекта — минисериала «Волк» («The Wolf»), который показывает, с какой легкостью киберпреступники взламывают корпоративные сети. В главной роли — Кристиан Слэйтер, актер, лауреат многочисленных кинопремий, сообщили CNews в HP.

Герой Слэйтера регулярно взламывает различные информационные системы одной компании. Пользуясь открытым доступом к корпоративным ПК и принтерам, «проникает» в почтовые комнаты, переговорные и конференц-залы. Наблюдая за героем, зрители убеждаются, что в современном мире кибербезопасность является важнейшей составляющей любого бизнеса.

«С увеличением числа устройств, подключенных к интернету, появляются новые способы кибератак, а сами хакеры становятся все более изобретательными. Таким образом, наличие средств обеспечения безопасности устройств, информации и персональных данных является необходимым требованием к технологиям будущего», — отметил Антонио Лучо, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций, HP Inc.

По мнению Антонио Лучо, минисериал «Волк» поможет наглядно донести актуальность темы безопасности до бизнеса.

«В сериале “Волк” Кристиан Слэйтер играет харизматичного хакера. Актерский талант наряду с популярностью, которой он обладает в ИТ-сообществе, позволили Кристиану продемонстрировать, насколько уязвимым станет бизнес, если пренебречь вопросами защиты данных. Следите за развитием сюжета в сериале и тем, как решения HP помогают оградить вашу информацию от посягательств хакеров», — добавил Антонио Лучо.

Режиссером «Волка» стал Лэнс Экорд, номинант премии «Эмми» и Британской академии кино и телевизионных искусств, режиссером монтажа — лауреат «Оскара» Кирк Бакстер.

«Хакерские атаки представляют собой серьезную проблему, актуальность которой постоянно растет. Когда компания HP предложила мне сняться в сериале, я подумал, что это прекрасная возможность объяснить людям по всему миру, как лучше защититься от кибератак», — отметил Кристиан Слэйтер.

Посмотреть сериал можно на сайте www.hp.com/thewolf.