«Ростелеком» намерен довести свою долю владения в SafeData до 100%

Компания «Ростелеком» объявила об одобрении советом директоров сделки по приобретению дополнительных 49,9% долей группы SafeData, игрока рынка предоставления услуг коммерческих дата центров, точек обмена трафиком и доставки контента. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», в результате сделки, стоимость которой составляет p2 255 млн, компания доведет свою долю владения в группе SafeData до 100%.

По словам представителей телекоммуникационной компании, привлекательность сделки связана с возможностью приобрести полный контроль над растущим бизнесом по цене, не учитывающей потенциал реализации новых перспективных проектов, в том числе строительства мега-ЦОДа в Удомле. Как ранее писал CNews, в феврале 2015 г. «Ростелеком» завершил приобретение 50,1% акций SafeData.

«Когда мы входили в капитал SafeData в 2015 г., мы предусмотрели возможность через опционные соглашения с оставшимися акционерами выкупить их доли, обеспечив себе полный контроль, — пояснила Мария Флорентьева, старший вице-президент «Ростелекома». — Сейчас бизнес дата-центров стал для нас одним из важных и основных, и мы видим значительный потенциал дальнейшего развития данного направления. Имея 100% участия в этом бизнесе, мы сможем иметь больше гибкости и конкурентного преимущества при выполнении ряда крупных проектов».