Обновилась Windows-версия органайзера LeaderTask

Компания «Органайзер ЛидерТаск», независимый разработчик программного обеспечения, объявила об обновлении Windows-версии программы-органайзера LeaderTask. Уже сейчас пользователи могут попробовать новую версию программы, загрузив ее с официального сайта компании. Каждому новому участнику предоставляется возможность семидневного теста, сообщили CNews в «Органайзер ЛидерТаск».

В новой версии LeaderTask реализованы около десяти техник тайм-менеджмента и добавлено множество полезных функций к ключевому функционалу органайзера — постановке задач.

В целом LeaderTask предлагает пользователям следующие опции: возможность общения по задаче в отдельно созданном чате; возможность разделения задачи на подзадачи; объединение задач в проекты; постановка сроков выполнения задач; распределение задач на рабочий день; постановка целей на год вперед.

При правильном комбинировании опций можно не только наблюдать за ходом исполнения поставленной задачи, но и грамотно распределять свои рабочие обязанности, подчеркнули в «Органайзер ЛидерТаск».

В настоящее время разработчики компании занимаются созданием новой версии программы под OS X. Кроме того, в течение 2017 г. ожидается ряд изменений, призванных помочь клиентам еще быстрее ориентироваться в бизнес-задачах.