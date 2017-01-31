Honeywell и Dover Energy Automation объединили усилия на рынке промышленного интернета вещей

Honeywell и Dover Energy Automation объявили о начале сотрудничества в рамках программы Honeywell INspire. Как рассказали CNews в компании, инициатива предполагает совместную с заказчиками разработку необходимых производственных решений и осуществляется в рамках формируемой Honeywell экосистемы промышленного интернета вещей (IIoT). Задача программы — повышение безопасности, эффективности и надежности операций заказчиков из энергетического сектора.

«Очевидно, что устойчивая экосистема — это ключ к успешному внедрению эффективного промышленного интернета вещей в практику производства, — сказал Эндрю Хёрд (Andrew Hird), вице-президент и генеральный директор подразделения HPS по цифровой трансформации производства. — Для максимально быстрой и полной оценки потребностей производственного предприятия необходимо обладать глубокими профильными знаниями и обширным опытом. У Dover имеется богатый опыт работы в области мониторинга состояния и обеспечения надежной работы оборудования, что делает ее сильным партнером, чьи профессиональные знания необходимы нашим заказчикам».

Формируемая HPS экосистема IIoT является элементом инициативы Honeywell по внедрению цифровых технологий для производства. Ее предназначение состоит в том, чтобы помочь производителям использовать IIoT для повышения уровня безопасности, эффективности и надежности операций как на отдельно взятом заводе, так и на всех объектах компании.

Dover Energy Automation известна в области поставок продуктов, интеллектуальных средств повышения производительности и сопутствующего программного обеспечения для автоматизации энергетического сектора, позволяющих нефтегазовым компаниям контролировать, прогнозировать и оптимизировать характеристики оборудования для повышения производительности. Продукты и решения Dover продаются под несколькими брендами, в том числе Windrock (решения для мониторинга и анализа вращающегося и вибрирующего оборудования), Quartzdyne (скважинные датчики давления) и Well Site Automation (пакет решений для оптимизации производительности скважин на наземных месторождениях).

«Это сотрудничество позволит нам создавать более надежные решения. Оно выгодно не только нашим компаниям, но также принесет пользу нынешним и будущим заказчикам: совместный опыт Dover и Honeywell поможет им достичь значительного улучшения показателей, — отметил Али Раза (Ali Raza), президент Dover Energy Automation. — Вклад Dover в это партнерство — наша уникальная история технологического лидерства».

Возможности Honeywell по консолидации и обеспечению защиты данных и разработке программного обеспечения в сочетании с глубокими профильными знаниями Dover в области мониторинга состояния и оптимизации работы оборудования способствуют созданию экосистемы IIoT, которая должна помочь заказчикам решать задачи, которые ранее считались неразрешимыми.

Цель сотрудничества заключается в создании удобной инфраструктуры, в рамках которой заказчики получат безопасные методы сбора и консолидации данных и смогут эффективно использовать их благодаря доступу к средствам анализа и обширным профильным знаниям огромного сообщества поставщиков оборудования и лицензиаров технологий.

Располагая большим объемом консолидированных данных, производители смогут применять высокоуровневые методы анализа для получения более детальных выводов, масштабировать эти данные по мере необходимости, чтобы удовлетворить различные потребности управления отдельными объектами или процессами в масштабах всего предприятия, а также пользоваться поддержкой обширного сообщества экспертов в области мониторинга и анализа данных.

Программа Honeywell INspireTM объединяет пользователей и поставщиков технологий, включая заказчиков, поставщиков оборудования, лицензиаров технологий и экспертов Honeywell, которые совместно работают над решением множества производственных задач. Honeywell и ее партнеры, включая Dover, намерены использовать IIoT, чтобы помочь заказчикам свести к минимуму незапланированные простои и угрозы безопасности, увеличить выход продукции и оптимизировать стратегии управления цепочками поставок.