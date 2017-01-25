Dr.Web защищает рабочие станции мясокомбината «Павловская Слобода»

Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении продуктов корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite на мясокомбинате «Павловская Слобода». Выдачу сублицензий выполнила компания «Лоджик Системс», сообщили CNews в «Доктор Веб».

С расширением производства значительно выросла и корпоративная сеть мясокомбината «Павловская Слобода». Когда стало понятно, что случаи вирусных заражений компьютерной сети возникают все чаще, а используемые антивирусные продукты, как бесплатные, так и коммерческие, не справляются со своей задачей, компания приняла решение о развертывании в корпоративной сети продуктов антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite.

«Антивирусы, которые мы использовали ранее, детектировали угрозы, но не могли их вылечить, — рассказал представитель мясокомбината «Павловская Слобода» Кирилл Пивоваров. — После развертывания Dr.Web вирус в сети был устранен. Среди прочих возможностей Dr.Web Enterprise Security Suite для нас особенно полезными оказались возможности контролировать подключение внешних устройств, запрет на отключение антивируса пользователями рабочих станций, защита от посещения нежелательных сайтов».