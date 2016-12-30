Соцсеть «ВКонтакте» представила «Истории»

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о доступности сервиса «Истории». Как рассказали CNews в компании, «Истории» являются новым способом делиться с подписчиками фотографиями и короткими видеороликами «ВКонтакте», не публикуя их на своей странице.

Снимки и видео будут видны друзьям и подписчикам в новом блоке над новостями 24 часа после публикации. Продолжительность видеороликов ограничена 12 секундами. Также поддерживаются граффити, стикеры или текст.

В случае, если что-то новое публикуют друзья или подписчики, их фотография подсветится синим.

Истории можно не только публиковать, но также отправлять в диалог. Прокомментировать и обсудить историю с автором можно в личных сообщениях. При просмотре своей истории на экране появляется счетчик просмотров.