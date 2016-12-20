Новые программные пакеты TotalFlow от Ricoh упростят процесс интеграции решений

Компания Ricoh, мировой поставщик решений для печати и электронного документооборота, объявила о выпуске шести новых программных пакетов TotalFlow, позволяющих поставщикам печатных услуг выбрать подходящие программные решения для оптимизации всего производственного процесса.

Как рассказали CNews в Ricoh, программные пакеты в точности отвечают требованиям ключевых производственных сред. Так, решение TotalFlow Marketing разработано для поддержки бренд-менеджмента и автоматизации маркетинговых процессов, TotalFlow CCM упрощает работу с клиентами, приложение TotalFlow Publishing предназначено для издательского бизнеса, а TotalFlow CRD позволяет оптимизировать деятельность корпоративных центров печати.

Инструмент TotalFlow Colour для решения общих задач обеспечивает высокое качество цветопередачи, а решение TotalFlow O2D упрощает переход от офсетной к цифровой печати. Программный пакет TotalFlow Cloud был анонсирован на международной выставке drupa 16, отметили в компании.

«Наши программные пакеты включают в себя тщательно проверенные и протестированные решения, разработанные для поставщиков печатных услуг. Мы упорно трудились над созданием этих инструментов. Мы прислушались к мнению своих клиентов и создали продукты, полностью отвечающие их требованиям, — заявил Бенуа Шателар, вице-президент по развитию направления промышленной печати Ricoh Europe. — Новые программные пакеты основываются на главных принципах TotalFlow и являются расширяемыми, функциональными и производительными. Клиенты могут быть уверены, что их инвестиции в эти программные решения позволят им полностью преобразить весь производственный процесс в целом. Они могут оптимизировать свою деятельность и открыть множество новых возможностей, расширив пакет предоставляемых услуг».

«Эти решения были тщательно отобраны нами из всех продуктов, составляющих наше обширное портфолио. Они предоставляют пользователям инструменты для развития бизнеса и поддерживаются профессиональными службами Ricoh. Ключом к успешному внедрению решений является профессиональная команда специалистов, которая способна обеспечить интеграцию решений в общий рабочий поток», — добавил Бенуа Шателар.

Программные пакеты TotalFlow доступны для заказа и уже применяются в центре по работе с клиентами в Телфорде, Великобритания, в рамках мероприятий «Открывая новые горизонты» (Open New Worlds).