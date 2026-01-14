Гигантская страна строит собственный интернет с суверенными мессенджерами, видеосервисами и «белыми списками»

Иран решил построить собственный обособленный интернет. В нем будут суверенные сервисы – мессенжер, стриминги аудио и видео и пр. Контент будет жестко регулироваться государством. Доступа в полноценный интернет, вероятно, не будет – власти хотят внедрить концепцию «белых списков».

Он нам и не нужен, интернет ваш

Власти Ирана задумали создать в стране локальный интернет – собственную закрытую сеть, которая должна будет заменить гражданам и гостям страны полноценную Всемирную паутину, пишет издание The Guardian. Авторы идеи явно вдохновлялись аналогичными решениями других стран. Население Ирана – 90 млн человек.

Первый шаг в направлении обособления страны от Всемирной паутины власти Ирана успели сделать – они приняли концепцию «белого списка» сайтов, которые будут доступны на территории государства.

Как пишет The Guardian, он включает различные суверенные сервисы навигации, а также местные мессенджеры и даже видеосервис. Последний будет предлагать посетителям исключительно ролики, одобренные властями страны. Опрошенные изданием источники называют его «иранским Netflix».

В своей публикации издание ссылается на иранского эксперта по цифровым правам Амира Рашиди (Amir Rashidi). По его словам, тянуть с запуском суверенного интернета власти Ирана не намерены – они идут в этом направлении очень бодрым шагом.

rawpixel.com / Freepik Вместо интернета в Иране хотят сделать интранет

Все эти суверенные сайты, по мнению Рашиди, это своего рода «упрощенная» версия Глобальной сети, значительно более ограниченная, чем даже китайская, управляемая правительством и практически оторванная от внешнего мира.

При этом сравнивать иранский путь с северокорейским Рашиди не стал. Между тем, именно эта страна славится своим максимально обособленным интранетом «Кванмен», в котором тоже есть исключительно одобренные государством национальные веб-сервисы.

Почему именно сейчас

В разговоре с журналистами The Guardian Амир Рашиди подчеркнул, что в обозримом будущем классический интернет в Иране может безвозвратно исчезнуть. С ним солидарен и директор интернет-анализа компании Kentik Даг Мадори (Doug Madory). Мадори полагает, что локальный интранет надолго станет частью жизни граждан Ирана.

Нельзя исключать, что стремление властей Ирана поскорее отключить полноценный интернет по всей стране и перейти только на одобренный интранет связано с происходящим в государстве. Весь январь 2026 г. в Иране проходят массовые протесты местных жителей, недовольных дефицитом воды, постоянно растущими ценами, высокой инфляцией и в целом нынешней властью. Информация обо всем происходящем почти моментально оказывается в интернете.

Информацию не удержать в клетке

8 января 2026 г. власти Ирана пошли на очень жесткие цифровые меры – по всей стране был полностью отключен интернет. Однако местные жители, в том числе и те, которые не участвуют в протестах, регулярно находят способы выхода в Сеть.

Одним из оплотов цифровой свободы в Иране стал сервис спутникового интернета StarLink. Как пишет The Guardian, в страну массово и при этом нелегально ввозят терминалы для работы этого сервиса – объем поставок исчисляется десятками тысяч устройств. К началу 2026 г. население Ирана составляло около 90 млн человек.

Точное число пользователей StarLink в Иране еще предстоит узнать. Хотя к интернету через один терминал StarLink могут подключиться несколько человек, при желании даже целый многоквартирный дом, общее число пользователей во всей стране составляет максимум сотни тысяч, считает Даг Мадори.

Мама, ама криминал

По данным источников The Guardian, власти Ирана ведут охоту за терминалами StarLink по всей стране. Они пытаются глушить связь при помощи средств радиоэлектронной борьбы, а также физически ищут антенны StarLink при помощи дронов, которые летают над крышами иранских домов.

Согласно закону страны, принятому в 2025 г., владение терминалом StarLink в Иране может быть расценено как шпионаж в пользу Израиля и карается лишением свободы на срок до 10 лет.

«По сути, они криминализировали StarLink до такой степени, что в законе говорится, будто использование Starlink равносильно проведению шпионских операций в интересах Израиля и американского ЦРУ», – заявил изданию Амир Рашиди.