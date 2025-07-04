В новой версии ОС для коммутаторов Kornfeld появилась поддержка виртуализации. Подробности

Компания Yadro выпустила обновленную версию операционной системы Kornfeld OS 1.6 для коммутаторов моделей D1156 и D2132, предназначенных для создания масштабируемых отказоустойчивых сетей в современных центрах обработки данных и корпоративных ИТ-инфраструктурах.



Поддержка виртуализации и другие новшества

Yadro выпустила обновленную версию операционной системы Kornfeld OS 1.6. Это полностью отечественная разработка в сегменте сетевых операционных систем, включенная в реестр российского программного обеспечения. В версии 1.6 система получила расширенный функционал, позволяющий создавать сетевые фабрики на базе коммутаторов линейки Kornfeld для современных центров обработки данных (ЦОД).

Одним из ключевых обновлений стала поддержка передовой технологии виртуализации сетей Virtual Extensible LAN (EVPN/L3 VXLAN). Она особенно востребована для задач сегментации трафика, обеспечения устойчивости сервисов и повышения надежности сетевой инфраструктуры. Технология обеспечивает стабильные виртуальные соединения между ЦОДами, что существенно повышает общую доступность сети и эффективность систем аварийного восстановления. EVPN/L3 VXLAN также предоставляет расширенные возможности для настройки политик сетевой изоляции и безопасности, гарантируя сохранность данных в средах с большим количеством пользователей. Улучшенные механизмы виртуализации сетей позволяют эффективно выстраивать сетевые архитектуры в масштабных ЦОД, включая инфраструктуры облачных провайдеров, операторов связи, крупных промышленных и корпоративных компаний.

Компания Yadro активно развивает Kornfeld OS с учетом обратной связи от заказчиков. В версии 1.6 реализован ряд доработок, основанных на результатах тестирований в инфраструктуре заказчиков. В частности, внедрен профиль LPM Forwarding, расширены возможности командной строки (CLI), добавлена поддержка STP-расширений Root Guard и BPDU Filter и другие улучшения.

© agsandrew / Фотобанк Фотодженика Одним из ключевых обновлений стала поддержка передовой технологии виртуализации сетей Virtual Extensible LAN

Дополнительно в версии 1.6 существенно оптимизировали процессы развертывания и настройки при совместном использовании коммутаторов Kornfeld с системами хранения данных Tatlin. Это упрощает интеграцию решений YADRO в единую ИТ-инфраструктуру заказчиков.

Особое внимание при подготовке релиза было уделено нагрузочному тестированию. Команда инженеров провела серию испытаний, включая тесты на устойчивость и работу системы в условиях продолжительной высокой нагрузки. Результаты подтвердили надежность оборудования YADRO в типовых сценариях эксплуатации.

«Мы развиваем Kornfeld OS как открытую, технологичную и надежную платформу, соответствующую требованиям российских заказчиков. Последнее обновление – результат тесного взаимодействия с нашими технологическими партнерами и заказчиками, благодаря чему мы оперативно внедряем улучшения, повышающие стабильность и функциональность решений», — отметил Тахир Абаев, директор по развитию сетевых продуктов Kornfeld .

Активно ведется разработка следующей версии Kornfeld OS 1.7, которая будет завершена к ноябрю 2025 года. Среди ключевых нововведений: переработка функционала MCLAG, поддержка DCB (в том числе PFC), MSTP, EVPN-Multihoming, а также дополнительные функции, повышающие удобство настройки и обслуживания.