Разделы

|

В популярнейший репозиторий JavaScript подсажен троян. Под угрозой миллионы разработчиков

Злоумышленники очередной раз внедрили в популярные пакеты вредоносный код. Исправить ситуацию полностью у разработчиков не получается.

Свыше миллиона «заразных» скачиваний в неделю

Неизвестным злоумышленникам удалось внедрить вредоносные программы в популярные пакеты в репозитории JavaScript NPM, поставив под угрозу миллионы разработчиков. Речь идет о пакетах Gluestack @react-native-aria с общим количеством еженедельных скачиваний - свыше 1 млн.

Как указывается в публикации издания Bleeping Computer, во второй половине дня 6 июня 2025 г. в NPM была подгружена новая версия пакета @react-native-aria/focus, после чего 17 из 20 пакетов Gluestack были скомпрометированы в течение двух суток.

Опасность представляют пакеты @react-native-aria/ со следующими названиями: button, checkbox, combobox, disclosure, focus, interactions, listbox, menu, overlays, radio, switch, toggle, utils, separator, slider и tabs. Кроме того, скомпрометирован пакет @gluestack-ui/utils.

eavrrwysdhosbdr0-generated_image_1.jpg
Aiartgenerator
Вредонос, подсаженный в NPM, угрожает миллионам

В сумме все эти расширения набирают более 1 млн скачиваний в неделю. Самыми популярными являются interactions, utils (aria) и focus - от 100 до 125 тыс. скачиваний.

Как пишет Bleeping Computer, вредоносный код глубоко обфусцирован и добавлен после финальной строки оригинального кода (с добавлением массы пробелов), так что обнаружить его с помощью утилиты предпросмотра на сайте NPM не так просто.

Не первая жертва

По данным исследователей компании Aikido, речь идет о троянце удаленного доступа, практически идентичном тому, который эксперты компании обнаружили в мае в пакете NPM rand-user-agent.

Оба троянца поддерживают такие команды, как смена рабочего каталога, переадресация каталога к расположению скрипта, принудительная замена каталога на заданный путь, загрузку отдельно взятого файла в заданную область, загрузку всех файлов выбранного каталога на заданный ресурс, и остановка процессов. Кроме того, он выполняет shell-команды через заданный дочерний процесс (child_process.exec()).

Троянец также выдает свое месторасположение за основной каталог языка Python, что позволяет ему перехватывать и подменять команды python или pip и таким образом запускать вредоносные исполняемые файлы.

Попытки представителей Aikido связаться с Gluestack принесли результаты не сразу, но в итоге разработчик принял меры: токен доступа, которым пользовались злоумышленники, отозван, а все скомпрометированные версии обозначены как нежелательные (deprecated).

«К сожалению, устранить скомпрометированную версию возможности нет из-за зависимых пакетов, - написал разработчик в репозитории GitHub. В качестве промежуточной меры я указал нежелательность для всех затронутых версий, и обновил тэг latest так, чтобы он указывал на более старую, безопасную версию».

«Очередной яркий - и масштабный - пример тому, насколько уязвима современная цепочка поставок ПО, особенно там, где имеют место многоуровневые взаимозависимости между компонентами», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. «Сложность ситуации усугубляется ограничениями политики NPM, которая препятствует удалению скомпрометированных версий. Превентивных мер также не предусмотрено. «Лекарством» могли бы стать механизмы проверки целостности, цифровой подписи и прочих аутентификационных ограничений, которые препятствовали бы внедрению вредоносных компонентов»».

Эксперт указала, что пока такие ограничения не будут реализованы, аналогичные атаки будут продолжаться с растущей интенсивностью.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Власти изменят правила банкротства ИТ-компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Россияне начали выпускать ультрадешевые видеокарты на чипах Nvidia. Опрос

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще