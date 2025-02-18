Минцифры вводит новые правила включения российского ПО в реестр

Минцифры установило новые правила включения ПО в реестр отечественных программ. Так, с 2026 г. программы должны быть совместимы с российскими операционными системами, установлены ограничения для государственных компаний и преимущества для коммерческих.

Новые правила для российского ПО

Министерство цифрового развития России (Минцифры) сообщило CNews о новых правилах ведения реестра ПО.

Нововведения были разработаны в рамках проведенных встреч с представителями отраслевых ассоциаций, в ходе которых были подробно разъяснены основные изменения.

Так, одним из ключевых нововведений является требование совместимости программного обеспечения с отечественными операционными системами. Для прикладных программных продуктов будет обязательной поддержка двух операционных систем из реестра, а для промышленных автоматизированных комплексов — одной.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Минцифры разработало новые правила ведения реестра ПО

Минцифры намерено отобрать наиболее зрелые операционные системы, прошедшие дополнительную проверку, чтобы упростить разработчикам выбор платформ.

Переход на новые правила будет поэтапным: требования для большинства классов прикладного программного обеспечения вступят в силу с 2026 г., а для промышленного программного обеспечения — к 2028 г. Продукты, уже включенные в реестр, будут проверены по отдельному плану, сроки которого будут согласованы с отраслью.

Ограничения для госкомпаний и поддержка рынка

Изменения коснутся государственных компаний, разрабатывающих программное обеспечение исключительно для внутреннего использования. Теперь такие продукты смогут попасть в реестр только при условии их коммерциализации.

Компании обязаны ежегодно подтверждать рыночный статус своих решений, начиная с первого года после включения в перечень. При этом доля продаж аффилированным лицам не должна превышать 30%.

Норматив затронет ограниченный список категорий программного обеспечения — операционные системы, офисные пакеты, системы управления базами данных и антивирусы, где уже есть зрелые российские аналоги. Окончательный перечень определит Минцифры. Для уже зарегистрированных продуктов государственных компаний предусмотрен переходный период.

Дополнительные преференции для разработчиков

Министерство вводит добровольную проверку программного обеспечения на соответствие дополнительным критериям. К таким критериям относятся поддержка российских микропроцессоров, наличие сертификатов безопасности, отсутствие уязвимостей и другие параметры.

Соответствие этим требованиям даст преимущества при участии в государственных закупках. По мнению Минцифры, это будет способствовать внедрению критически важных функций в отечественные решения.

Однако несоответствие дополнительным условиям не станет основанием для исключения продукта из реестра или отказа во включении.

Основная цель реформы — увеличить спрос на российское программное обеспечение, повысить его качество и обеспечить технологическую готовность для массового перехода государственного сектора и бизнеса на отечественные решения. Реализация правил начнется после завершения общественного обсуждения и официального утверждения документа.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» рассказал CNews, что ассоциация на протяжение двух лет принимала активное участие в работе Минцифры, большинство их предложений были учтены ведомством. «Утверждение проекта очень важно для развития рынка отечественных платформенных решений и индустрии в целом. Мы рассчитываем на скорейшее принятие документа в первой половине этого года».

