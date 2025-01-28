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Цифровой рубль начали тестировать в бюджетном процессе. Использование гражданами пока не предусмотрено

Центральный Банк России совместно с Министерством финансов и Казначейством в конце 2024 г. протестировали операции с цифровым рублем в бюджетном процессе. В настоящее время сам вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе еще прорабатывается. В первую очередь, по мнению российских финансовых ведомств, цифровой рубль важен в отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств.

Тестирование цифрового рубля

Центральный Банк (ЦБ) России и Министерство финансов (Минфин) провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе, пишет РБК.

По информации представителей Минфина России, в настоящее время вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается. В ведомстве особо подчеркнули, что проведение каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями пока не предусмотрено.

Цифровой рубль - это цифровая форма российской национальной валюты, которую ЦБ планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. У рубля будут наличная, безналичная и цифровая формы. Все формы валюты равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял в ноябре 2023 г., что в первую очередь цифровой рубль важен в отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств.

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Центральный банк
Цифровой рубль тестируют в бюджетном процессе

Летом 2023 г. был принят закон о цифровом рубле, согласно которому он признается третьей национальной формой валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. Cчета цифрового рубля открываются на ИТ-платформе Банка России. Доступ к ним возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки. Массовое использование валюты запланировано на вторую половину 2025 г. после завершения пилотной стадии проекта.

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Первые тесты технологии цифрового рубля ЦБ начал еще 15 августа 2023 г. на ограниченном круге клиентов банков. Сейчас операции с цифровой валютой в пилотном режиме проводят 15 кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Т-Банк» (бывший «Тинькофф»), Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «МТС Банк», «Транскапиталбанк», «Дом.РФ», «Синара», «Ингосстрах», «Ак Барс» и банк «Точка». Как предупреждал ранее CNews, российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РБК, что 31 января 2025 г. планируется обсудить с правительством Чувашии пилотирование цифрового рубля в бюджетном процессе региона. По его мнению, там скорее технологии будут обсуждать, технические вопросы - как это все организовать. Нужно будет отобрать проект или несколько проектов, которые будут финансироваться за счет цифрового рубля. Для этого юридические лица, которые будут участвовать в реализации проекта, должны будут тоже открыть цифровые счета, рассказал депутат. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Министерства финансов Чувашской Республики.

Однако в ЦБ изданию РБК указали, что при тестировании цифрового рубля не придерживаются регионального подхода. Предварительные итоги пилотирования позволяют говорить о том, что все системно значимые кредитные организации (СЗКО) смогут обеспечить возможность проводить операции с цифровыми рублями и принимать цифровые рубли в своих инфраструктурах с 1 июля 2025 г. В настоящее время в России 13 СЗКО, из них в пилоте участвуют восемь.

Разница с криптовалютой

У российского цифрового рубля есть принципиальные отличия от криптовалюты. Во-первых, выпускать в оборот цифровые рубли сможет только ЦБ, а криптовалюту с помощью майнинга может добывать кто угодно. Во-вторых, цена криптовалюты не обеспечена никакими ресурсами, а зависит только от спроса и предложения, которые могут резко меняться в зависимости от разных факторов. Тогда как российский цифровой рубль будет обеспечен золотовалютным резервом и другими активами государства. Главное отличие цифровых рублей от безналичных денег в том, что они хранятся на ИТ-платформе Центробанка России, а не на счетах коммерческих банков, как безналичные рубли.

Цели у проекта

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ожидает, что благодаря цифровому рублю финансовые услуги для российских компаний и обычных людей станут качественнее и доступнее. Например, со временем цифровой рубль будет доступен не только через мобильные приложения банков, но и в оффлайне. Значит, использовать новый вид валюты смогут и в труднодоступных населенных пунктах, где есть перебои со связью. Также ЦБ рассчитывает, что использование цифрового рубля повысит конкуренцию на финансовом рынке, а значит и общий уровень обслуживания клиентов.

Первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин рассчитывает на то, что государство с помощью цифровых рублей сможет лучше следить за расходованием бюджетных денег. Ведь сами цифровые рубли можно будет потратить только на определенные цели, а пустить их не по назначению будет нельзя. Тулин подчеркивает, что использование цифровых денег для физических лиц будет добровольным. Как и сейчас, люди в России смогут самостоятельно выбирать удобную для себя форму денег: наличную, безналичную или же цифровую.

Антон Денисенко

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