Совладелец «Аквариуса» вложился в российского разработчика ПО для Wi-Fi

Совладелец производителя вычислительной техники «Аквариус» Алексей Калинин приобрел долю в 20% компании Wimark Systems, которая разрабатывает решения для организации мультивендорных Wi-Fi сетей.

Инвестиции «Аквариуса» в ПО для роутеров

Как стало известно CNews, совладелец и председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин приобрел долю 20% в компании Wimark Systems, которая занимается разработкой софта для Wi-Fi роутеров. Сумма и условия сделки не разглашаются. «Аквариус» не ответил на запрос CNews.

Основным продуктом компании Wimark Systems является платформа управления мультивендорными Wi-Fi-сетями Wimark ONE. Также он поддерживает виртуализацию функций управления сетями. Данная платформа включена в реестр отечественного программного обеспечения (ПО) Минцифры.

Сетевые администраторы отмечают основное отличие мультивендорных сетей от моновендорных в единой поддержке инфраструктуры и отсутствия необходимости «бегать» по разным саппортам, в которых тебя будут перенаправлять от одного к другому.

Фото: rawpixel.com / Фотобанк Freepik Разработчик ПО для мультивендорных сетей нашел крупного инвестора в лице Алексея Калинина

По данным «Сколково», их продукт Wimark ONE используется крупнейшими операторами в России и СНГ. Партнерами компании являются оператор связи «Вымпелком» (работает под бреном «Билайн»), интегратор «Крок», кыргызский оператор связи MEGA, производитель IT-оборудования Qtech и другие.

Чем занимается Wimark

Wimark Systems занимается разработкой ПО для телекоммуникационного рынка. Они специализируются на организации умных сетей связи.

Компания была создана осенью 2014 г. по инициативе Центра прикладных исследований компьютерных сетей, а в 2015 г. компания получила грант от фонда «Сколково» в размере 5 млн руб.

В 2022 г. выручка компании составила 51,6 млн руб., баланс – 24,4 млн, а чистая прибыль составила 30,4 млн руб по данным базы «Контур Фокус». В 2022 г. баланс компании вырос более, чем в 10 раз, а выручка по сравнению с 2021 г. - на 512%.

Кресло генерального директора компании занимает Илья Ходяков.

Деятельность и выручка «Аквариуса»

Группа компаний «Аквариус», чьим совладельцем является Алексей Калинин, является поставщиком компьютерной техники и радиоэлектроники. Они производят системы хранения данных (СХД), сервера, мониторы, ноутбуки и другие устройства. По состоянию на конец 2022 г. баланс компании составляет 3,5 млрд руб., выручка – 29,7 млн руб., а чистая прибыль – 403 тыс. руб. по данным базы «Контур Фокус». Уставный капитал предприятия – 72 млн руб.

В июле 2023 г. «Аквариус» вложил 3 млрд руб. в производство телекоммуникационного оборудования. Компания планирует начать собственную разработку и производство оборудования, параллельный импорт, которого сильно подорожал. Также они собираются нанять 100 новых сотрудников.

По итогам 2022 г. российский рынок телеком-оборудования вырос на 1,7% относительно 2021 г. и приблизился к 2 трлн руб.