РСХБ отказывается от ПО IBM и Oracle. Система для обслуживания юридических лиц была разработана банком на Java

Россельхозбанк продолжает цифровую трансформацию несмотря на санкции. Чтобы отказаться от ПО IBM и Oracle, в банке разработали систему для обслуживания юридических лиц и корпоративный мессенджер на Java. Заместитель председателя правления РСХБ Николай Ульянов выступил на CNews FORUM 2023 и поделился опытом и прогрессом в развитии отечественного ИТ.

Цифровая трансформация Россельхозбанка

Заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Николай Ульянов выступил на CNews FORUM 2023 и рассказал о цифровой трансформации крупнейшего финансового института для агропромышленного комплекса в России. В 2021 г. была утверждена актуальная стратегия цифровой трансформации банка и шести крупнейших дочерних компаний. Также была проведена масштабная работа по повышению цифровой грамотности работников: показатель вырос с 26% в 2021 г. до 95% в 2022 г.

Он выделил три основных направления цифровой трансформации: отечественные прикладное программное обеспечение (ПО), системное и офисное ПО и радиоэлектроника.

Доля расходов Россельхозбанка на закупку отечественного программного обеспечения выросла с менее, чем 63% до 76% в 2022 г. В банке прогнозируют отметку в 83% для этого показателя к 2024 г. Также в банке планируют достичь доли расходов в 71% на российскую радиоэлектронику, однако по состоянию на 2022 г. она была равна всего лишь 0,1%.

Собственные разработки банка и оборудование

Банк стремится полностью отказаться от использования софта IBM и Oracle. В РСХБ разработали на Java информационную систему «Свой бизнес» для обслуживания юридических лиц (ранее использовалось ПО от Oracle), объединяющую монолитную часть и микросервисы. Также была разработана платформа для перехода банка к электронному документу.

Еще Россельхозбанк перевел сотрудников из иностранных мессенджеров в «Цифровой офис сотрудника», разработанный на Java. В систему интегрирован календарь, почта, мессенджер и канал для голосового общения.

В банке предоставили данные по импортозамещению оборудования: от ноутбуков до звукового и видеооборудования.

По сравнению с 2022 г. доля используемого отечественного оборудования выросла с 2% до 15%. Наибольший рост показали телевизоры (с 16% до 71%), серверы (с 0% до 38%), коммуникационное оборудование (с 13% до 33%) и системы хранения данных (с 0% до 14%).

«Цифровой суверенитет» в 2022 году

В сентябре 2022 г. была открыта программа «Цифровой суверенитет», реализация которой планируется до конца 2025 г. Целями программы являются исполнение плана мероприятий по импортозамещению, увеличение доли собственной разработки и снижение зависимости от санкций при использовании ПО и радиоэлектроники.

Николай Ульянов считает, что можно ранжировать три направления по степени сложности. Он высказался о рынке прикладного ПО следующим образом: «С прикладным ПО все хорошо. У нас богатый рынок, на нем много решений, которые можно внедрять». Однако, он сказал, что на уровне системного софта проблем существенно больше, особенно в части производительности и отказоустойчивости.

По его словам, ситуация с радиоэлектроникой является наиболее сложной. «На фоне предыдущих двух направлений присутствуют серьезные красные зоны», - развивает мысль Николай Ульянов. «Необходимо найти баланс между тем, чтобы не остановить развитие бизнеса и тем, чтобы выполнить требования регулятора», - подытожил он.

CNews FORUM 2023 побил все рекорды

В 2023 г. CNews FORUM снова собрал для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти уже в шестнадцатый раз.

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС Импортонезависимость

CNews сообщал о том, что в этом году CNews FORUM стал рекордным по числу посетителей: он собрал свыше 1700 участников. Было заслушано около 120 экспертных докладов. У гостей мероприятия была возможность ознакомиться с 60 стендами российских компаний. В сессионной части было проведено пять тематических отраслевых секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация».

Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных» Участники CNews FORUM 2023 получили возможность получить ответы на свои вопросы в ходе открытого диалога с министром Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Премию «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования компании «Р7» Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке. Премию «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: К 2030-2035 г. управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид Премия в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» присуждена сервису «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». Ее получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт» Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: Банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70% Проектом года был признан «Переход на налоговый мониторинг», реализованный в Почта Банке. Награду получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех» Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. Награду получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт» Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress: Одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность «ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году она представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Награду получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision Проектом года в области цифровизации торговли стала миграция интернет-магазина федеральной сети lady & gentleman CITY в облако Cloud.ru. Награду получил Алексей Распопов, менеджер продуктов Cloud.ru Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб. Платформа Efros Defence Operations была принята лучшей в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года». Награду получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и поможем вам соблюсти технику безопасности в «горах»: сориентироваться на местности и не оступиться Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК. Награду получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК. Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Для управления ситуационным центром важно выбрать правильную платформу. Polymedia создавала такую платформу около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Награду получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB Решением года стал Squadus — цифровое рабочее пространство от «Мой Офис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Награду получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис» Максим Нальский, основатель «ФинГрад», рассказал об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос» Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех»: Platform V Works объединяет инструменты для эффективного управления разработкой ПО и совместной работы команды. Они позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Global ERP может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах На CNews FORUM 2023 состоялся розыгрыш призов CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний, представителей органов власти и всех, кто любит ИТ CNews FORUM проводится уже в 16-ый раз и является любимым мероприятием участников ИТ-отрасли Чтобы заслушать 120 экспертных докладов, участникам CNews FORUM потребовался целый день Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных»

На старте CNews FORUM 2023 состоялся традиционный диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили спикеры лидирующих компаний в индустрии: заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.