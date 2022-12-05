Nokia будет поставлять «железо» в Россию, несмотря на санкции

Финский регулятор разрешил производителю телеком-оборудования Nokia осуществлять поставки в Россию. Это касается исполнений обязательств по ранее заключенным контрактам. А поставлять компания будет не оборудование, а запчасти для поддержки существующей инфраструктуры.

Nokia на связи

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia получил разрешение на поставки в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу «Мегафона» Хачатура Помбухчана.

По его словам, Nokia направила европейским (Финляндия) и американским регуляторам по два обращения за лицензиями на экспорт. Одно из них было удовлетворено, утверждает Помбухчан. По остальным решения пока не приняты.

Глава «Мегафона» отметил, что Nokia как коммерческая компания пытается выполнить свои обязательства перед российскими заказчиками в отличие от шведского производителя телеком-оборудования Ericsson.

Разрешения на продажу

После событий 24 февраля 2022 г. США и страны ЕС ввели ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию. И для того, чтобы поставить такие товары, необходимо получить специальную лицензию. Разрешение американского регулятора финской компании потребовалось потому, что в 2016 г. она вошла в структуру франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и некоторые патенты записаны на местные компании.



Nokia разрешили поставки в Россию по ранее заключенным контрактам

О том, что Nokia запросила экспортные лицензии на поставку в Россию у США и Финляндии стало известно в ноябре 2022 г. Они необходимы финской компании для того, чтобы соблюсти обязательства перед российскими компаниями по контрактам, заключенным ранее.

Поставлять Nokia собирается не оборудование для расширения сетей сотовой связи, а запчасти, которые потребуются для того, чтобы поддерживать существующую инфраструктуру в ближайшие три года.

Собеседники РБК уточняли, что российские юрлица Nokia будет ликвидировать по мере того, как они закроют все обязательства перед клиентами. На это может уйти около года после получения экспортных лицензий.

Телеком-оборудование в России

В России нет собственного «железа» для сотовых сетей и массового производства отечественных базовых станций. Оборудование поставляли шведская Ericsson (доля рынка – 20%) и финская Nokia (30-40%). Первая весной 2022 г. сообщила о том, что покидает страну. Также российские операторы связи пользовались оборудованием китайской Huawei, ZTE, японской NEC и южнокорейской Samsung.

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С Huawei ситуация долгое время оставалась неоднозначной: компания не объявляла об уходе с российского рынка, но отечественные операторы жаловались на остановки поставок сетевого оборудования без объяснения причин. В конце мая 2022 г. стало известно, что Китай существенно ограничил экспорт своей техники в Россию — на 98% для телеком-оборудования.

В мае 2022 г., чтобы помочь операторам связи закупить зарубежное оборудование, власти России легализовали «параллельный» импорт и включили в перечень разрешенных к ввозу товаров без разрешения правообладателя в частности, продукцию Samsung, Nokia и Huawei.

В конце ноября стало о планах разработчика телеком-оборудования «Элтекс» в 2023 г. представить аппаратную платформу для производства базовых станций 4G и 5G. Решение будет поддерживать открытую технологию OpenRAN и станет альтернативой решениям компании Huawei, а также продуктам покинувших Россию Nokia и Ericsson.