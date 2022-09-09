Впервые в истории страны разорвали дипломатические отношения из-за кибератаки

В июле 2022 г. на государственные сети Албании была совершена массированная кибератака. Сейчас Албания официально назвала её виновником Иран. Всем сотрудникам посольства Ирана было предписано покинуть Албанию в течение 24 часов. Это первый подобный случай в истории.

24 часа на сборы

Албания прервала дипломатические отношения с Ираном и предписала всем сотрудникам посольства Ирана покинуть Албанию в течение 24 часов.

Это произошло в связи с масштабной кибератакой, произошедшей в середине июля 2022 г.

Атака была направлена на серверы Национального агентства информационного общества, в управлении которого находятся многие государственные ИТ-службы. Фактически кибератака вывела из строя значительную часть гражданских онлайн-сервисов; работать продолжили только те из них, функционирование которых обеспечивали незатронутые атакой серверы.

При этом, как утверждают албанские власти, ущерб можно считать минимальным, учитывая предполагаемые цели операторов атаки.

Из-за массированной кибератаки Ирана на Албанию всем сотрудникам посольства Ирана было предписано покинуть Албанию в течение 24 часов

«Всесторонее расследование обеспечило неоспоримые свидетельства тому, что атака на нашу страну была организована и спонсирована Исламской республикой Иран, задействовавших четыре группировки, которые непосредственно осуществляли акт агрессии; одна из них - это широко известная международная кибертеррористическая группа, стоявшая - индивидуально или в кооперации с другими группировками - за более ранними атаками, нацеленными на Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иордан, Кувейт и Кипр, - заявил премьер-министр Албании Эди Рама (Edi Rama). - Посольству Исламской республики Иран была направлена официальная нота с предложением всему дипломатическому, техническому и административному персоналу, а также службам безопасности, покинуть территорию Республики Албания в течение 24 часов. Столь экстремальные меры реагирования, нежеланные, но вынужденные, являются полностью пропорциональными тяжести кибератаки, и угрозы, которую она представляла для нашей страны: была предпринята попытка вывода из строя общественных служб, уничтожения информации в цифровых системах, вторжения в государственные базы данных, хищения информации из внутренних правительственных систем и в целом это была попытка посеять хаос и нарушить безопасность нашей страны».

Первый подобный случай

Албания проинформировала об инциденте страны, входящие в НАТО, и других своих союзников.

С заявлением в поддержку предпринятых мер и осуждением кибератаки выступило правительство США. В тексте заявления киберинцидент назван «беспрецедентным» и указывается, что США сделают всё, чтобы заставить Иран ответить за кибернападение на союзника.

Беспрецедентной можно назвать и реакцию на инцидент.

«Это действительно первый случай, когда киберинцидент прямо сказывается на дипломатических отношениях - вплоть до того, что пострадавшая сторона высылает весь персонал посольства предполагаемого агрессора, - говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. - Расследование и атрибуция кибератак - довольно сложное предприятие, не гарантирующее позитивных результатов. Если одно государство пошло на то, чтобы прямо обвинить другое, то атаковавшие не слишком старались скрыть «авторство» атаки. Можно, конечно, предположить, что расследование кибератаки не было ключевым основанием для решения выслать дипломатический корпус предполагаемого киберагрессора, но это маловероятно: слишком велики ставки и слишком серьёзный политический прецедент создаётся».

Как отмечает издание Security Affairs, отношения между Ираном и Албанией испортились после того, как Албания приняла у себя тысячи иранских беженцев и диссидентов.