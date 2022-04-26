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Бизнес хочет создать реестр для «серого» импорта электроники из СНГ

В Торгово-промышленной палате рассматривают возможность создания реестра для поиска поставщиков электроники из стран СНГ. Реестр технологических запросов и предложений может быть создан на период до 2030 г. Участники рынка считают инициативу здравой в контексте выстраивания новой логистики, однако сопряженной с рисками. Например, такой реестр станет поводом для более точной настройки санкций.

Технологическое брокерство

Как выяснил CNews, представители Торгово-промышленной палаты (ТПП) проработают вопрос создания реестра для поиска поставщиков электроники из стран СНГ по принципу параллельного импорта. Об этом изданию рассказали представители ТПП — негосударственной, некоммерческой организации, представляющей интересы малого, среднего и крупного бизнеса.

На семинаре представителей торгово-промышленных палат государств СНГ, который состоялся 25 апреля 2022 г., было озвучено предложение создать реестр технологических запросов и предложений государств-участников СНГ на период до 2030 г.

«Для обеспечения стабильности российской экономики в сегодняшних непростых условиях особую актуальность приобретает развитие системы трансфера технологий на пространстве СНГ под потребности предприятий реального сектора экономики в импортозамещении», — сообщил вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин.

Реестр должен будет включать в себя информацию о возможности по подготовке специалистов для внедрения технологий, информацию о центрах коммерциализации инноваций и о компетенциях научных команд для решения задач предприятий реального сектора экономики, а также технологических брокерах, которые могли бы подключаться к работе, нацеленной на трансфер технологий, в том числе, в целях импортозамещения.

Идея хорошая

С инициативой ТПП согласен директор Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, а также председатель Совета ТПП по развитию цифровой экономики Николай Комлев. По его мнению, в условиях санкций необходимо развивать рынок стран СНГ и иного дружественного зарубежья, чтобы «оперативно выстраивать новую логистику, чуть более длинную и, при этом, быстро перенастраиваемую».

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В ТПП хотят создать реестр для «серого» импорта электроники из СНГ

«Сама по себе идея очень здравая, — рассказал CNews гендиректор «Аэродиска» Вячеслав Володкович. Однако, по его мнению, на данном этапе не совсем понятно, кто в предложенной схеме будет являться источником запросов: ИТ-предприятия как таковые или конечные заказчики и пользователи решений. «В первом случае запросы и пожелания будут сформулированы в направлении, которое будет касаться задач развития производства, — говорит Володкович. — Во втором, скорее, предполагается продумывание схем импорта в новых условиях».

Создание единого механизма и площадки для размещения заявок, формирования спроса и поиска поставщика под конкретную технологическую задачу упрощает поиск и позволяет разделить стоимость создания решения между участниками, рассказал CNews Сергей Иванов, директор по продуктовой стратегии группы «Т1» .

Но есть минусы

Однако подобные механизмы не решают вопрос параллельного импорта, считает Сергей Иванов. «Найти нужное оборудование в третьих странах и ввезти в страну не сложно, но проблемой является необходимость верификации конечного пользователя, которая сразу делает для вендора очевидной цепочку поставщиков и весь спектр нарушений требований правообладателей и производителей техники», — подчеркивает он.

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Импортонезависимость

«На моей памяти любые каталоги, реестры и справочники, создававшиеся в рамках СНГ никогда толком не работали, — рассказал CNews Николай Комлев. — К тому же, информация в таких реестрах сегодня станет поводом для более точной, точечной настройки санкций. И не говорите, что такие реестры можно сделать и сохранить закрытыми».

По мнению гендиректора «Аэродиска», остаются открытыми вопросы о порядке отработки запросов, ответственных и т.д. «Поэтому на данном этапе все это выглядит как в целом логичная мера, но без ясного целеполагания, а, значит, и без понятного продолжения после первичного шага по сбору информации», — заключает он.

Параллельный импорт

В конце марта 2022 г. Правительство легализовало параллельный импорт в Россию востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Также такой импорт называется «серым». До этого закон обязывал таких импортеров уничтожать ввезенный без разрешения правообладателя товар и выплачивать компаниям компенсацию в размере до 5 млн руб.

В апреле Минпромторг сформировало список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по принципу параллельного импорта. В этот перечень вошла техника самых популярных в стране брендов, многие из которых предпочли покинуть российский рынок или сократить отгрузку своей продукции в Россию. Это в первую очередь Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei, Lenovo, Intel, Panasonic и др. В том числе, власти позаботились и о геймерах, которым станут доступны «серые» Sony, Microsoft и Nintendo.

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Безопасность

Параллельный импорт это попытка властей не допустить в России дефицита товаров иностранных производителей. После 24 февраля 2022 г. из страны ушли десятки компаний, забрав с собой все свои товары. Но в данном случае остается открытым вопрос с гарантийным обслуживанием товаров. При реализации «серого» импорта на смартфоны, планшеты и ноутбуки не будет предустанавливаться российское ПО. По мнению экспертов, параллельный импорт также повысит риски ввоза контрафактной продукции.

Кристина Холупова

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