Android-приложения для записи телефонных разговоров попали под строгий запрет

Запрет стороннего ПО для записи разговоров

Корпорация Google внесла изменения в правила для разработчиков приложений для мобильной операционной системы Android. Поправки фактически запрещают публикацию в официальном магазине Google Play сторонних программ для записи телефонных разговоров.

По данным портала поддержки Google, начиная с 11 мая 2022 г. разработчикам запрещено использовать API для специальных возможностей (Accessibility API) с целью удаленной записи звонков. Применение данного API оставалось по сути единственным способом для программистов вести запись телефонных переговоров в Android.

Теперь данная юридическая лазейка закрыта. Как отмечает The Verge, авторы популярных приложений, использующих ее, могут наказать. К примеру, Google Play может отказаться принимать обновления для нарушающих правила приложений или даже полностью удалить из магазина. Сама же компания пока официально не сообщила о том, какие санкции могут применяться в отношении нарушителей.

Google стремится выдавить ПО для записи телефонных разговоров из своего магазина приложений

В Google изменение объясняют стремлением предотвратить нецелевое использование Accessibility API. Представитель компании Дэн Джексон (Dan Jackson) в разговоре с The Verge заявил, что только сервисы, предназначенные для оказания помощи людям с ограниченными возможностями, имеют право маркировать себя как приложения с функциями для инвалидов и использовать соответствующий API. Согласно правилам Google, факт использования Accessibility API приложением должен быть отражен на его странице в Google Play.

Изменение ударит по законопослушным разработчикам

Принятие поправок к правилам для разработчиков не отразятся на работоспособности встроенной в стандартное Android-приложение «Телефон Google» функции записи вызовов – оно не использует Accessibility API. По той же причине данную функциональность, вероятно, сохранят и базовые «звонилки», которые включены в состав программных оболочек, разработанных производителями смартфонов, например, Samsung с ее One UI.

Изменения скорее всего никак не помогут предотвратить запись разговоров различными вредоносными программами в тайне от пользователя, отмечает The Verge. Необходимый им API продолжит функционировать, а разработчики зловредов вряд ли придают большое значение соблюдению правил Google Play.

Впрочем, угрозу защищенности пользовательских данных несет не только вредоносное ПО, но и в некоторой мере сами продукты Google. Так, в марте 2022 г. CNews писал, что мобильные приложения корпорации для совершения звонков и отправки SMS для устройств на базе операционной системы Android уличили в сборе широкого спектра пользовательских данных. Накопление и отправка весьма чувствительных сведений на серверы разработчика осуществляются без явного информирования пользователя. Сервисы не запрашивают разрешение на подобные операции и не дают возможности запретить их выполнение.

Зачем пользователям сторонние приложения для записи звонков

Следует иметь в виду, что функция аудиозаписи разговоров хоть и реализована в стандартных приложениях для осуществления звонков, но может быть недоступна пользователям из некоторых стран, в которых подобная процедура запрещена законом. Сложившаяся ситуация вынуждает попавших под подобные ограничения пользователей искать альтернативу.

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Другая причина, по которой существует спрос на сторонние приложения для аудиозаписи бесед, – неприятная или неприемлемая для некоторых особенность «Телефона Google». Приложение воспроизводит звуковое предупреждение о записи в начале разговора – таково требование законодательств ряда государств. Сообщения слышат все его участники, что делает сокрытие факта ведения записи невозможным. Альтернативные инструменты позволяют обойти данное ограничение.

Игра в «кошки-мышки»

Примечательно, что в Android до выхода версии 6.0 в 2015 г. присутствовал отдельный API, позволяющий разработчикам легко встроить в свои приложения функцию записи звонков. С момента его отключения разработчики приложений и Google играют в «кошки-мышки»: первые постоянно находят лазейки для обхода ограничений, вторые время от времени их закрывают. С выходом Android 10 в 2019 г. из доступных методов остался только Accessibility API.

Похоже, что у Google был план по возрождению официального API для записи телефонных разговоров (ACCESS_CALL_AUDIO) – во всяком случае функция присутствовала в предварительной сборке для разработчиков Android 11 в 2020 г., однако в релиз она не попала.