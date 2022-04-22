Разделы

ПО Софт Техника
|

Android-приложения для записи телефонных разговоров попали под строгий запрет

Google закрыла единственную оставшуюся лазейку, которая позволяла сторонним Android-приложениям для записи телефонных разговоров, попадать в Google Play. С 11 мая 2022 г. использующие ее программы окажутся вне закона в главном магазине приложений Android, но как будут наказывать нарушителей, пока неизвестно. Владельцам Android-девайсов придется либо довольствоваться возможностями встроенных «звонилок», либо с риском для себя устанавливать запрещенное ПО из других источников.

Запрет стороннего ПО для записи разговоров

Корпорация Google внесла изменения в правила для разработчиков приложений для мобильной операционной системы Android. Поправки фактически запрещают публикацию в официальном магазине Google Play сторонних программ для записи телефонных разговоров.

По данным портала поддержки Google, начиная с 11 мая 2022 г. разработчикам запрещено использовать API для специальных возможностей (Accessibility API) с целью удаленной записи звонков. Применение данного API оставалось по сути единственным способом для программистов вести запись телефонных переговоров в Android.

Теперь данная юридическая лазейка закрыта. Как отмечает The Verge, авторы популярных приложений, использующих ее, могут наказать. К примеру, Google Play может отказаться принимать обновления для нарушающих правила приложений или даже полностью удалить из магазина. Сама же компания пока официально не сообщила о том, какие санкции могут применяться в отношении нарушителей.

play600.jpg
Google стремится выдавить ПО для записи телефонных разговоров из своего магазина приложений

В Google изменение объясняют стремлением предотвратить нецелевое использование Accessibility API. Представитель компании Дэн Джексон (Dan Jackson) в разговоре с The Verge заявил, что только сервисы, предназначенные для оказания помощи людям с ограниченными возможностями, имеют право маркировать себя как приложения с функциями для инвалидов и использовать соответствующий API. Согласно правилам Google, факт использования Accessibility API приложением должен быть отражен на его странице в Google Play.

Изменение ударит по законопослушным разработчикам

Принятие поправок к правилам для разработчиков не отразятся на работоспособности встроенной в стандартное Android-приложение «Телефон Google» функции записи вызовов – оно не использует Accessibility API. По той же причине данную функциональность, вероятно, сохранят и базовые «звонилки», которые включены в состав программных оболочек, разработанных производителями смартфонов, например, Samsung с ее One UI.

Изменения скорее всего никак не помогут предотвратить запись разговоров различными вредоносными программами в тайне от пользователя, отмечает The Verge. Необходимый им API продолжит функционировать, а разработчики зловредов вряд ли придают большое значение соблюдению правил Google Play.

Впрочем, угрозу защищенности пользовательских данных несет не только вредоносное ПО, но и в некоторой мере сами продукты Google. Так, в марте 2022 г. CNews писал, что мобильные приложения корпорации для совершения звонков и отправки SMS для устройств на базе операционной системы Android уличили в сборе широкого спектра пользовательских данных. Накопление и отправка весьма чувствительных сведений на серверы разработчика осуществляются без явного информирования пользователя. Сервисы не запрашивают разрешение на подобные операции и не дают возможности запретить их выполнение.

Зачем пользователям сторонние приложения для записи звонков

Следует иметь в виду, что функция аудиозаписи разговоров хоть и реализована в стандартных приложениях для осуществления звонков, но может быть недоступна пользователям из некоторых стран, в которых подобная процедура запрещена законом. Сложившаяся ситуация вынуждает попавших под подобные ограничения пользователей искать альтернативу.

4 российских корпоративных почтовых сервиса. Выбор CNews
Импортонезависимость

Другая причина, по которой существует спрос на сторонние приложения для аудиозаписи бесед, – неприятная или неприемлемая для некоторых особенность «Телефона Google». Приложение воспроизводит звуковое предупреждение о записи в начале разговора – таково требование законодательств ряда государств. Сообщения слышат все его участники, что делает сокрытие факта ведения записи невозможным. Альтернативные инструменты позволяют обойти данное ограничение.

Игра в «кошки-мышки»

Примечательно, что в Android до выхода версии 6.0 в 2015 г. присутствовал отдельный API, позволяющий разработчикам легко встроить в свои приложения функцию записи звонков. С момента его отключения разработчики приложений и Google играют в «кошки-мышки»: первые постоянно находят лазейки для обхода ограничений, вторые время от времени их закрывают. С выходом Android 10 в 2019 г. из доступных методов остался только Accessibility API.

Похоже, что у Google был план по возрождению официального API для записи телефонных разговоров (ACCESS_CALL_AUDIO) – во всяком случае функция присутствовала в предварительной сборке для разработчиков Android 11 в 2020 г., однако в релиз она не попала.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сверхпопулярный бесплатный архиватор оказался удобным инструментом для захвата чужих ПК. Как защититься

Оставшийся без Windows МГТУ Баумана совершил грандиозный переход на российский Linux

Россиянам запретили самые популярные в мире шрифты. Times New Roman и Arial им больше недоступны

Microsoft исправила раздражающую проблему в Windows 11, которую сама же и создала

Разработчики 16 лет вытягивали из инвесторов миллионы на ПО, способное уничтожить Microsoft и Sun. Оно оказалось «кучей мусора»

В «Яндекс.Картах», «Метро» и «Навигаторе» теперь могут размещать рекламу все желающие. Видео

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Показать еще

Наука

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»