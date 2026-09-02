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«Геоскан» представила программу ДПО для подготовки педагогов по БАС

Компания «Геоскан» представила программу ДПО для подготовки педагогов по БАС. Курс «Теоретические и практические основы использования беспилотных авиационных систем в учебных заведениях на базе учебно-методического комплекса Геоскан Пионер» предназначен для преподавателей, которые планируют использовать дроны в учебном процессе. Обучение по программе уже прошли более 50 педагогов из Калужской области, Москвы, Амурской области и Чувашии. За 32 академических часа слушатели изучают устройство БАС, осваивают пилотирование и программирование автономных полетов. Более 70% курса отведено практике.

Преподаватели самостоятельно собирают и настраивают квадрокоптер «Геоскан Пионер», отрабатывают безопасную эксплуатацию и ручное пилотирование. После этого переходят к работе с системами навигации, созданию и проверке алгоритмов автономного полета, а затем программируют аппарат на Python.

Отдельный модуль посвящен организации соревнований. Слушатели изучают принципы разработки заданий и регламентов, подготовки площадки и материально-технического обеспечения. Эти навыки можно применять на занятиях и в проектной деятельности, а также при подготовке школьных команд к соревнованиям по БАС.

Программа учитывает требования профессиональных стандартов в сфере общего, дополнительного и профессионального образования. После итоговой аттестации слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца, сведения о котором вносятся в ФИС ФРДО.

«Важно, чтобы оборудование в школе становилось рабочим инструментом на занятиях. Педагог должен уверенно работать с БАС, понимать их возможности и уметь превращать их в учебные задачи. Курс дает преподавателю практический опыт для самостоятельной организации занятий и проектов с беспилотниками», — отметил руководитель отдела образовательных услуг компании «Геоскан Москва» Никита Попов.

«Геоскан» развивает образовательное направление с 2017 г. Сегодня экосистема образовательных решений «Геоскана» объединяет учебные аппараты, соревновательные полигоны, симуляторы полетов, системы навигации, базу знаний и методические материалы для педагогов. Квадрокоптеры «Геоскан Пионер» применяются более чем в 35 инженерных и образовательных дисциплинах, а экосистема охватывает более 7 тыс. школ, свыше 125 колледжей и более 100 вузов в России и за рубежом. Программа ДПО продолжает эту работу и дополняет экосистему инструментом подготовки педагогов к преподаванию беспилотных технологий.

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