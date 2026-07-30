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В «Яндекс Пэй» появилась возможность получать повышенную ставку по «Сейвам» после промопериода

Пользователям «Яндекс Пэй» будет доступна возможность получать повышенную ставку по накопительным счетам в «Сейвах» и после окончания промопериода. Для этого необходимо каждый день совершать хотя бы одну покупку от 1 руб. картой «Пэй». Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

По накопительным счетам в «Сейвах» действует приветственный период сроком два месяца со ставкой 15% годовых. После его окончания ставка снижается до базового уровня — 11%. Теперь пользователи смогут увеличить её до 13%, если будут ежедневно выполнять простые условия: использовать карту «Пэй» для покупок и иметь активную мультиподписку «Плюс».

Если пользователь в течение дня совершил хотя бы одну покупку по карте «Пэй» на любую сумму от 1 руб., то для всех его накопительных счетов в «Сейвах» начинает действовать повышенная ставка. Проценты по ней начисляются уже на следующий день. Если условия не выполнены, доход по счёту продолжит начисляться по базовой ставке. Вернуть повышенную ставку можно уже на следующий день — для этого нужно снова оплатить покупку по карте «Пэй».

Проценты по накопительным «Сейвам» начисляются ежедневно. Это позволяет пользователям быстрее получать доход от размещённых средств и гибко управлять накоплениями.

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