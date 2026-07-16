РТК-Сервис формирует новую инженерную культуру в телеком-отрасли

Летом 2026 года «РТК-Сервис» во второй раз провел конкурс профессионального мастерства для инженеров по профилю «Монтаж». Мероприятие прошло в новых для отрасли условиях: в этом году все конкурсные работы выполнялись исключительно на российском оборудовании.

Единый стандарт качества

В «РТК-Сервис» работают инженеры, владеющие навыками взаимодействия с отечественными вендорами. Однако компания территориально распределена: несколько сотен специалистов находятся в более чем 60 регионах и обслуживают сети по всей стране, при этом у многих сложилась собственная методика работы. Чтобы объективно оценивать их деятельность и гарантировать заказчикам стабильно высокое качество, необходимо внедрить корпоративные нормы и правила.

В прошлом году состоялся первый конкурс профмастерства, по итогам которого был «РТК-Сервис» разработал единый стандарт работ для инженеров, обслуживающих критическую информационную инфраструктуру (КИИ) операторов связи. С тех пор интегратор оценивает работу своих технических специалистов именно по этой утвержденной методологии.

Константин Савчук, генеральный директор «РТК-Сервис»:

«Для РТК-Сервис Конкурс — это не просто соревнование, а часть нашей системной работы по развитию инженерной экспертизы и единого стандарта качества. Прошлогодний Конкурс стал поворотной точкой: благодаря ему такой стандарт был не только сформулирован, но и внедрен в нашу повседневную практику. Сегодня мы работаем по унифицированным правилам, и это дает уверенность в том, что операторы получают услуги одинаково безупречного качества в Москве, Калининграде или Хабаровске. Фактически "РТК-Сервис" задает новый уровень инженерной культуры в телеком-отрасли».

Жюри и партнеры

Партнерами и жюри Конкурса выступили российский бренд систем бесперебойного питания «Промсвязьдизайн», разработчик отечественных маршрутизаторов EcoRouter компания «РДП Инновации», производитель решений для строительства и ремонта линий связи «Связьстройдеталь», учебный центр и метрологическая лаборатория «ЭкспертЛабс», производитель и дистрибьютор промышленных аккумуляторов «Акку-Фертриб».

Вендоры предоставили необходимое для выполнения задания оборудование и комплектующие. Кроме того, в первый день Конкурса партнеры провели лекции для инженерного состава РТК-Сервис, на которых обучали конкурсантов способам монтажа современных российских маршрутизаторов, оборудования и систем электропитания, электрощитового оборудования, телекоммуникационных шкафов и стоек, ВОЛС и пр. В финале партнеры вручили специальные призы в собственных номинациях.

Евгений Комов, специалист в области образования, бренд EcoRouter:

«Ситуация в телекоме кардинально изменилась. Инженеры, раньше обучавшиеся в центрах западных вендоров, сегодня переходят на российское оборудование — EcoRouter, «Протей», Т8. Конкурс РТК-Сервис — идеальная площадка, чтобы увидеть, как специалисты осваивают новые решения. Мы выступаем партнерами конкурса второй год, и задания становятся сложнее — это правильный вектор».

Олег Шемякин, заместитель руководителя департамента систем постоянного тока компании «Акку-Фертриб»:

«Мы рады поддержать инициативы, направленные на развитие инженерных компетенций в России. Надежные аккумуляторы – это основа стабильной работы многих технологических решений, и мы гордимся тем, что наши продукты помогают участникам конкурса реализовывать свои проекты».

Евгений Неняев, руководитель отдела маркетинга «Связьстройдеталь»:

«Для нас как для вендора это самый эффективный маркетинговый инструмент — получить живую обратную связь, увидеть, как оборудование ведет себя в реальной работе. Уже собрали несколько мнений, которые передадим нашим конструкторам для улучшения продукции».

Антон Васильев, генеральный директор компании «ЭкспертЛабс»:

«Конкурс – уникальная среда, где инженеры не только демонстрируют навыки, но и перенимают лучшие практики друг у друга. Для нас, как для лицензированного учебного центра, это ещё и возможность сверить свои методики обучения с реальной практикой».

Артем Федоринов, руководитель проектов компании «Промсвязьдизайн»:

«На конкурсе мы получили уникальную возможность увидеть, как наше оборудование работает в сборке с цельным шкафом, как его монтируют, с какими сложностями сталкиваются инженеры. Живая обратная связь от инженеров-монтажников — бесценна: мы услышали и про достоинства, и про недостатки. Недочёты уже взяли в работу, будем улучшать».