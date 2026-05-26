Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

СК «Двадцать первый век» внедрила «Калькулятор МСФО 17» компании «Синтегро консалтинг»

СК «Двадцать первый век» внедрила «Калькулятор МСФО 17» компании «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг».

В программе страховая компания автоматически проводит расчеты, формирует проводки и примечания для сдачи отчетности в соответствии со стандартом.

«У нас небольшая команда, и дополнительные возможности помогают снизить количество технических ошибок при осуществлении расчетов по МСФО 17 и сократить время на формирование примечаний и отчетности», – сказала Мария Саленик, начальник планово-экономического отдела СК «Двадцать первый век».

В «Калькуляторе МСФО 17» предусмотрено 3 этапа дополнительных проверок: проверка формата входящих данных перед расчетами. Например, если из своей учетной системы пользователи загрузили файл с пустыми строками (то есть данные отсутствуют) или дублями, Калькулятор их «подсветит» и предложит дополнить или автоматически удалить; проверка расчетов. В ней задействовано 108 контролей. Например, если дата признания в потоках ООЧП меньше отчетной даты, то данные не попадут в расчет других показателей. Калькулятор сообщит и покажет, какие данные нужно скорректировать, вплоть до строчки и колонки; проверка проводок и примечаний после расчетов. Калькулятор выполняет валидацию – проверяет, корректно ли попали расчеты в проводки и отчетность. Программа сверяет расчеты с ОСВ и примечаниями и показывает отклонения, если они есть.

Мария Саленик сказала: «Коллеги из «Синтегро консалтинг» индивидуально подходили к нашим расчетам, быстро давали обратную связь. Задача была не из легких, но по итогам 9 месяцев мы победили эту отчетность».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290