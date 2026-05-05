Пользователям Max доступна расшифровка видеосообщений

Пользователям мессенджера Max стала доступна расшифровка видеосообщений. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения. Для расшифровки достаточно нажать на иконку рядом с видеосообщением. В процессе чтения текста пользователь сможет поставить видеокружок на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно.

Ранее в Max стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Для того, чтобы перевести аудиосообщение в текст, необходимо нажать на иконку расшифровки в строке с записью.

