Яндекс Недвижимость: предложение ЖК со скидками в Москве и области выросло за год почти на 50%

Наиболее значительный рост дисконта за год показали новостройки комфорт-класса (+135,9%). Скидки от застройщика становятся дополнительным стимулом для покупки вместе с льготной ипотекой.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в феврале 2026 г. застройщики предлагают дисконты при покупке первичной недвижимости в 80,7% жилых комплексов (ЖК) от числа всех новостроек Москвы и Московской области1. Это 260 проектов. За месяц предложение ЖК со скидками на выделенный список квартир увеличилось на 5,7%, а за год выросло на 48,6%.На этом фоне квартиры в новостройках Москвы остаются особенно востребованными у покупателей, ориентированных на выгодные условия сделки.

Средний уровень дисконта в жилых комплексах составляет 3,6 млн руб. Относительно января он немного сократился (-1,3%). За последние 12 месяцев размер снижения цены на выделенный список квартир в ЖК вырос на 64%.

«Сегодня основной мотивацией при покупке новостроек остается льготная ипотека, однако есть и дополнительные драйверы. Скидки и выгодные предложения от застройщиков — один из них. Согласно нашим данным на февраль 2026 г., дисконты на выделенный список квартир действуют в 8 из 10 проектов. При этом за последний год доля жилых комплексов со скидками на часть предложений выросла с 55%. Наиболее заметный рост числа проектов с дисконтами заметен в комфорт-классе — почти на 136%, или в 2,4 раза. Для покупателей это возможность сэкономить и сократить ипотечный платеж. Важно учитывать, что наиболее значительные скидки чаще всего предлагаются в корпусах на старте продаж или, наоборот, на лоты в уже сданных новостройках. Также дисконты могут быть приурочены к праздникам — например, высокую активность застройщиков в направлении скидок мы видели перед Новым годом. Помимо дисконтов на выделенные квартиры, покупателям часто предлагаются трейд-ин, рассрочки, скидки на предложения от партнеров застройщика — например, на дизайн-проект, ремонт, мебель или технику», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость.

Чаще всего застройщики в Московской агломерации предлагают скидки в сегменте бизнес — в 40,8% ЖК2 . Доля предложений со скидками в комфорт-классе от всей экспозиции — 36,9%, в элит-классе — 18,8%.

Наиболее высокие дисконты встречаются в новостройках элитного сегмента — 4,9 млн руб. В бизнес-классе средняя скидка в Москве и области составляет 3,9 млн руб., в комфорт-классе — 2,9 млн.

Таблица 1. Новостройки Москвы и Московской области с дисконтами (февраль 2026 г.) Показатель Февраль 2026 г. Динамика за месяц Февраль 2025 г. средний дисконт 3,6 млн руб. -1,30% 64,00% предложение ЖК с дисконтами 260 5,70% 48,60% доля предложений с дисконтами от всей экспозиции 80,70% 82,60% 55,00% Данные: Яндекс Недвижимость

Таблица 2. Новостройки Москвы и Московской области с дисконтами в разрезе классов (февраль 2026 г.) Класс Размер дисконта Динамика дисконта за месяц Динамика дисконта за год Предложение ЖК с дисконтами Динамика за месяц Динамика за год комфорт 2,9 млн руб. -3,10% 135,90% 96 10,30% 17,10% бизнес 3,9 млн руб. -0,20% 17,60% 106 1,90% 65,60% элит 4,9 млн руб. 0,30% 8,00% 49 2,10% 113,00%

1Здесь и далее: предлагаемые скидки в ЖК распространяются не на все предложение в проекте, а на отдельные лоты.

2Здесь и далее: доля ЖК с дисконтами в конкретном сегменте представлена от всего предложения ЖК со скидками. Также суммарно доли по всем перечисленным классам не составляют 100%, т. к. не показаны доли сегментов эконом и комфорт-плюс. Их предложение минимально и не учитывается в материале.