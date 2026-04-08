Яндекс Недвижимость: предложение ЖК со скидками в Москве и области выросло за год почти на 50%
Наиболее значительный рост дисконта за год показали новостройки комфорт-класса (+135,9%). Скидки от застройщика становятся дополнительным стимулом для покупки вместе с льготной ипотекой.
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в феврале 2026 г. застройщики предлагают дисконты при покупке первичной недвижимости в 80,7% жилых комплексов (ЖК) от числа всех новостроек Москвы и Московской области1. Это 260 проектов. За месяц предложение ЖК со скидками на выделенный список квартир увеличилось на 5,7%, а за год выросло на 48,6%.На этом фоне квартиры в новостройках Москвы остаются особенно востребованными у покупателей, ориентированных на выгодные условия сделки.
Средний уровень дисконта в жилых комплексах составляет 3,6 млн руб. Относительно января он немного сократился (-1,3%). За последние 12 месяцев размер снижения цены на выделенный список квартир в ЖК вырос на 64%.
«Сегодня основной мотивацией при покупке новостроек остается льготная ипотека, однако есть и дополнительные драйверы. Скидки и выгодные предложения от застройщиков — один из них. Согласно нашим данным на февраль 2026 г., дисконты на выделенный список квартир действуют в 8 из 10 проектов. При этом за последний год доля жилых комплексов со скидками на часть предложений выросла с 55%. Наиболее заметный рост числа проектов с дисконтами заметен в комфорт-классе — почти на 136%, или в 2,4 раза. Для покупателей это возможность сэкономить и сократить ипотечный платеж. Важно учитывать, что наиболее значительные скидки чаще всего предлагаются в корпусах на старте продаж или, наоборот, на лоты в уже сданных новостройках. Также дисконты могут быть приурочены к праздникам — например, высокую активность застройщиков в направлении скидок мы видели перед Новым годом. Помимо дисконтов на выделенные квартиры, покупателям часто предлагаются трейд-ин, рассрочки, скидки на предложения от партнеров застройщика — например, на дизайн-проект, ремонт, мебель или технику», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость.
Чаще всего застройщики в Московской агломерации предлагают скидки в сегменте бизнес — в 40,8% ЖК2 . Доля предложений со скидками в комфорт-классе от всей экспозиции — 36,9%, в элит-классе — 18,8%.
Наиболее высокие дисконты встречаются в новостройках элитного сегмента — 4,9 млн руб. В бизнес-классе средняя скидка в Москве и области составляет 3,9 млн руб., в комфорт-классе — 2,9 млн.
|
Показатель
|
Февраль 2026 г.
|
Динамика за месяц
|
Февраль 2025 г.
|
средний дисконт
|
3,6 млн руб.
|
-1,30%
|
64,00%
|
предложение ЖК с дисконтами
|
260
|
5,70%
|
48,60%
|
доля предложений с дисконтами от всей экспозиции
|
80,70%
|
82,60%
|
55,00%
|
Данные: Яндекс Недвижимость
|
Класс
|
Размер дисконта
|
Динамика дисконта за месяц
|
Динамика дисконта за год
|
Предложение ЖК с дисконтами
|
Динамика за месяц
|
Динамика за год
|
комфорт
|
2,9 млн руб.
|
-3,10%
|
135,90%
|
96
|
10,30%
|
17,10%
|
бизнес
|
3,9 млн руб.
|
-0,20%
|
17,60%
|
106
|
1,90%
|
65,60%
|
элит
|
4,9 млн руб.
|
0,30%
|
8,00%
|
49
|
2,10%
|
113,00%
1Здесь и далее: предлагаемые скидки в ЖК распространяются не на все предложение в проекте, а на отдельные лоты.
2Здесь и далее: доля ЖК с дисконтами в конкретном сегменте представлена от всего предложения ЖК со скидками. Также суммарно доли по всем перечисленным классам не составляют 100%, т. к. не показаны доли сегментов эконом и комфорт-плюс. Их предложение минимально и не учитывается в материале.