«Нетрис» и Iptronic объявили о партнерстве

Компания «Нетрис», разработчик интеллектуальных решений, и российский производитель систем безопасности Iptronic заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества в оборудование Iptronic будут интегрированы в решения «Нетрис» для совместной работы с существующими системами. На текущем этапе завершены все проверки, тестирование и интеграция. Результаты подтверждают полное соответствие оборудования Iptronic нормам и техническим требованиям для внедрения на объектах государственной важности.

«Это полностью протестированное и глубоко интегрированное решение, отвечающее самым жестким стандартам качества. Результаты этого партнерства позволят оперативно решать задачи любого уровня сложности. Мы создаем интеллектуальную среду, где ПО и аппаратная часть работают как единый механизм для обеспечения безопасности граждан», — сказал Дмитрий Кретов, директор по развитию бизнеса «Нетрис».

Ключевая цель партнёрства — оперативная проверка потребностей в оборудовании и его интеграция в инфраструктуру. Рост сотрудничества обусловлен строгими критериями качества и требованиями к госпроектам.

«Партнерство открывает новые горизонты для реализации масштабных проектов в государственном секторе. Интеграция нашего оборудования с передовым программным обеспечением позволяет создавать не просто системы видеонаблюдения, а комплексную экосистему безопасности», — отметил Дмитрий Оськин, заместитель генерального директора по техническому развитию Iptronic.

Дальнейшие планы включают расширение применения решения на новых объектах интеграцию громкоговорителей, развитие возможностей платформы «Нетрис» и укрепление партнерств по созданию безопасной архитектуры видеонаблюдения и оповещения.

