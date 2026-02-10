«Кион Строки»: интерес к книгам о личных финансах вырос на 23% у женщин 45+

Книжный сервис «Кион Строки» проанализировал динамику спроса на литературу по инвестициям и личным финансам и зафиксировал рост интереса, в том числе среди женщин. Наиболее заметная динамика наблюдается в сегменте личных финансов: по итогам января 2026 г. пользователи провели за такими книгами на 23% больше времени, чем годом ранее. Наиболее активная возрастная аудитория в этом сегменте — миллениалы и поколение X. При этом наибольший прирост показали читатели 45+ и женская аудитория. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В топ книг по личным финансам в 2026 г. вошли «Думай и богатей», «Богатый папа, бедный папа», «Самый богатый человек в Вавилоне», «Прежде чем начать свой бизнес» и «Собака по имени Мани, или Азбука денег». Это классические, во многом канонические тексты, которые знакомят с базовыми принципами обращения с деньгами, накоплений и финансового мышления.

Отдельного внимания заслуживает сегмент инвестиционной литературы: в январе 2026 г. пользователи провели за такими книгами на 19% больше времени, чем годом ранее — в январе 2025 г. Этот рост закономерен — инвестиции все чаще обсуждают в новостях, и вместе с обещаниями роста там постоянно звучит тема рисков. При этом качественные изменения куда важнее количественных. Основная аудитория инвестиционных книг — по-прежнему мужчины, однако наиболее резкие скачки произошли среди девушек 18 лет и женщин 65+, то есть наиболее уязвимых в плане личного заработка категорий. Инвестиции перестают быть «мужской территорией» и становятся универсальным инструментом финансовой самостоятельности.

В топ книг по инвестициям в 2026 г. вошли «Деньги без дураков: почему инвестировать сложнее, чем кажется, и как это делать правильно», «Курс активного трейдера: покупай, продавай, зарабатывай», «Трейдинг: первые шаги», «Как играть и выигрывать на бирже в XXI веке: психология, дисциплина, торговые инструменты и системы, контроль над рисками, управление трейдингом» и «Рыночные циклы: как выявлять и использовать закономерности для успешного инвестирования». Выбор этих книг показывает: пользователей интересует не быстрый успех, а понимание механизмов, рисков и логики рынка.

Рост интереса к книгам о финансах и инвестициях говорит о важном сдвиге: одновременно и молодое поколение, и возрастная аудитория воспринимают финансовую грамотность как часть личной стабильности. Управление деньгами, понимание рынков и долгосрочное планирование становятся навыком, который осваивать вне зависимости от пола и возраста.