Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Снижение потерь, мониторинг роста и контроль подрядчиков: оператор комплексного благоустройства внедрил систему умного озеленения

Российская компания «Экоплант» разработала и внедрила систему цифрового контроля для мониторинга городского озеленения. Один из таких проектов реализуется на территории «СберСити», где применяется данная система слежения за состоянием высаженных растений.

Жилые кварталы возводятся в Рублево-Архангельском районе Москвы. В проекте «СберСити» озеленение составит одну треть от общей площади проекта, которая составляет 4,7 га.

Такой масштаб озеленения — более 514 тыс. саженцев на территории 461 га, что эквивалентно примерно одному дереву на каждые 9 кв. м, — сопоставим с плотностью лесопарковых пространств и требует принципиально иного подхода к управлению. При столь высокой концентрации зеленой инфраструктуры ручной контроль становится невозможным: необходимо одновременно отслеживать приживаемость, темпы роста растений, состояние почв и качество работы подрядчиков.

Именно поэтому компания разработала собственную систему цифрового мониторинга, которая позволяет в режиме реального времени управлять озеленением, оперативно корректировать уход и удерживать уровень потерь на минимальном уровне даже в условиях сложной городской среды.

«Система позволяет в режиме реального времени отслеживать ход роста более полумиллиона растений, высаженных на территории проекта. Обновление данных происходит каждые 1,5 часа, что дает возможность оперативно корректировать уход за зелеными насаждениями и минимизировать потери. По данным компании, уровень утраты растений при таком подходе не превышает 0,1–0,2%», – отметили представители «Экоплант».

Дополнительным элементом мониторинга является использование беспилотных летательных аппаратов: раз в неделю над территорией пролетает дрон, который фиксирует состояние посадок и передает данные в аналитическую систему. Это позволяет сопоставлять фактическое состояние растений с проектными показателями и данными наземных датчиков.

Кроме посадки растений, при строительстве была предусмотрена укладка 97 тыс. кв. м газона, а для формирования устойчивого и разнообразного ландшафта обустроено искусственное русло реки. Инфраструктура ухода за зелеными зонами включает подземное хранилище воды и систему автоматического полива с датчиками влажности почвы.

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Импортонезависимость

Как отметил генеральный директор компании «Экоплант» Алексей Пучков, цифровизация процессов позволяет по-новому выстроить управление городским озеленением: «Мы тщательно подбираем растения, чтобы создать не просто зеленые зоны, а умное экопространство, которое улучшает качество жизни резидентов. Проект озеленения корректируется в процессе — в сторону более плотной посадки, изменения ассортимента и увеличения зеленой массы, в том числе при работе со стилобатами. На объекте применяется уникальная система верхнеуровневого контроля за ходом озеленения, разработанная Экоплантом. Она основана на сборе аналитических данных, которые обновляются каждые 1,5 часа. В результате уровень потерь деревьев не превышает 0,1–0,2%».

В «СберСити» подчеркивают, что использование цифровых решений начинается еще на этапе проектирования.

«Озеленение и благоустройство «СберСити» реализуется с применением современных инструментов мониторинга и контроля. Благодаря BIM-проектированию создается цифровая модель инженерных систем, зданий, элементов благоустройства и озеленения — вплоть до точного расположения каждого дерева. Далее выполняется физическое строительство и высадка растений, состояние которых отслеживается с помощью умных технологий. Заранее спроектированные системы автополива во дворах и на стилобатах позволяют добиваться устойчивого прироста зеленой массы даже в сложных условиях», — сказали в команде проекта.

Эксперты отмечают, что подобные решения формируют новый стандарт для крупных девелоперских проектов, где озеленение становится частью цифровой экосистемы управления территорией, а не отдельным этапом благоустройства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Как сформировать безопасную среду для оперативного обсуждения рабочих вопросов

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще