ЕОИ запустил испытания продукции для ИТ и промышленной автоматизации

ЕОИ запустил испытания продукции для ИТ и промышленной автоматизации/ Первыми успешно прошли тестирование на пригодность к эксплуатации в реальных промышленных условиях пять моделей кабеля, изготавливаемых предприятием «Электрокабель «Кольчугинский завод» (ЭКЗ). Об этом CNews сообщили представители ЕОИ.

Прошедшая испытания кабельная продукция предназначена для применения в критически важных системах автоматизации, контрольно-измерительных приборах и автоматике (КИПиА).

Тестирование показало, что кабели управления, изготавливаемые на ЭКЗ, соответствуют заявленным техническим параметрам, в том числе в части устойчивости к экстремальным перепадам температур, механическим нагрузкам и воздействию агрессивных сред – качествами, которые определяют надежность промышленной инфраструктуры.

Всего эксперты ЕОИ оценили 12 ключевых параметров кабелей управления: электрическое сопротивление токопроводящих жил и изоляции, герметичность оболочки, испытание напряжением и др.

Запуск нового направления — испытаний средств ИТ и промышленной автоматизации — расширяет возможности ЕОИ, укрепляя спектр предлагаемых услуг и обеспечивая клиентов современными методами оценки качества продукции.

В рамках нового направления ЕОИ предоставляет широкий спектр услуг, включая испытания: программного обеспечения; ИТ-оборудования – серверов, систем хранения данных, межсетевых экранов, сетевого оборудования, рабочих станций; средств промышленной автоматизации – программируемых логических контроллеров, систем SCADA, контрольно-измерительных приборов и автоматики, датчиков и исполнительных устройств.