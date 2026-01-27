Разделы

Ритейл Розница
|

Lenta Tech внедрила собственное решение для анализа покупательского поведения

Служба продвинутой аналитики команды Lenta Tech (ИТ-бренд «Группы Лента») внедрила собственный инструмент Product check-up — цифровое решение, которое помогает поставщикам анализировать покупательское поведение и оптимизировать работу с ассортиментом. Инструмент также помогает пересмотреть стратегию ценообразования и промо, оценивать маркетинговые мероприятия и рекламные активности.

Сервис предоставляет партнерам комплексную аналитику по выбранным категориям товаров: декомпозицию изменения продаж в разрезе покупательских метрик (средний чек, затраты покупателя, объем корзины в штуках, трафик и др.), оценку эффективности промо и новинок, анализ переключений и кросс-покупок и другие метрики. Все данные доступны через персональную учетную запись.

Product check-up помогает поставщикам лучше понимать структуру спроса и выявлять факторы, влияющие на изменение продаж. С помощью аналитики можно проанализировать факторы роста или снижения продаж, потребительские паттерны, составить потрет покупателя и определить количество привлеченных клиентов.

Один из крупных производителей продуктов питания использовал Product check-up для анализа эффективности рекламной кампании, в рамках которой необходимо было сформировать тестовую и контрольную группы магазинов.

«Мы часто обращаемся к Product check-up, чтобы анализировать продажи и переключения. В рамках недавней кампании мы смогли разделить рост продаж на влияющие факторы: частоту текущих покупателей, приток новых и динамику среднего чека. По итогам получили +22% и 8% дополнительного роста оборота двух брендов за счет новых покупателей», – сказал представитель поставщика. Использование покупательских метрик позволило детально оценить вклад каждого фактора и уточнить стратегию продвижения.

Lenta Tech продолжит совершенствовать Product check-up, расширяя функциональность и предоставляя поставщикам ещё больше инструментов для прозрачной работы с ассортиментом и повышения эффективности продаж.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Kubernetes для ИИ 2026

Власти хотят легализовать в России онлайн-казино

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

У российских авиакомпаний глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Обзор: Рынок платформ Kubernetes

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще