Lenta Tech внедрила собственное решение для анализа покупательского поведения

Служба продвинутой аналитики команды Lenta Tech (ИТ-бренд «Группы Лента») внедрила собственный инструмент Product check-up — цифровое решение, которое помогает поставщикам анализировать покупательское поведение и оптимизировать работу с ассортиментом. Инструмент также помогает пересмотреть стратегию ценообразования и промо, оценивать маркетинговые мероприятия и рекламные активности.

Сервис предоставляет партнерам комплексную аналитику по выбранным категориям товаров: декомпозицию изменения продаж в разрезе покупательских метрик (средний чек, затраты покупателя, объем корзины в штуках, трафик и др.), оценку эффективности промо и новинок, анализ переключений и кросс-покупок и другие метрики. Все данные доступны через персональную учетную запись.

Product check-up помогает поставщикам лучше понимать структуру спроса и выявлять факторы, влияющие на изменение продаж. С помощью аналитики можно проанализировать факторы роста или снижения продаж, потребительские паттерны, составить потрет покупателя и определить количество привлеченных клиентов.

Один из крупных производителей продуктов питания использовал Product check-up для анализа эффективности рекламной кампании, в рамках которой необходимо было сформировать тестовую и контрольную группы магазинов.

«Мы часто обращаемся к Product check-up, чтобы анализировать продажи и переключения. В рамках недавней кампании мы смогли разделить рост продаж на влияющие факторы: частоту текущих покупателей, приток новых и динамику среднего чека. По итогам получили +22% и 8% дополнительного роста оборота двух брендов за счет новых покупателей», – сказал представитель поставщика. Использование покупательских метрик позволило детально оценить вклад каждого фактора и уточнить стратегию продвижения.

Lenta Tech продолжит совершенствовать Product check-up, расширяя функциональность и предоставляя поставщикам ещё больше инструментов для прозрачной работы с ассортиментом и повышения эффективности продаж.