Киберпреступность как сервис: исследование Positive Technologies о дарквебе

Современная киберпреступность превратилась в полноценный теневой рынок услуг. Как правило, преступные сделки совершаются на специализированных форумах дарквеба — скрытого от простых пользователей сегмента интернета, обеспечивающего анонимность участников. Анализ таких площадок позволяет выявлять ключевые тенденции развития угроз и выстраивать проактивную защиту. Эксперты Positive Technologies провели исследование на основе данных с теневых форумов, из открытых источников, Telegram-каналов хактивистов и от правоохранительных органов.

Ключевой особенностью современных площадок стала их гибридная и распределенная архитектура: эволюция прошла путь от простых сайтов на готовых движках до сложных систем. Сегодня платформы уходят от стандартных решений к собственным разработкам и функционируют одновременно в публичном интернете и скрытых сетях, что значительно повышает устойчивость к блокировкам и наблюдению. Основой их теневой деятельности служит развитая внутренняя экономика и инструменты для торговли: на платформах внедрены автоматизированные эскроу-сервисы с комиссиями, системы платных подписок и внутренние кошельки.

Например, на одном из форумов есть отдельный раздел для арбитража и гарантированных сделок. Такая организация привела к глубокой специализации киберпреступных групп, у которых появился простой и гарантированный доступ к необходимым данным или услугам и глобальной автоматизации преступных процессов. Доступность готовых решений — от эксплойтов до аренды ботнетов — позволяет злоумышленникам масштабировать атаки, сводя личное участие к минимуму. Кроме того, сами форумы применяют автоматизацию для защиты: JavaScript-челленджи и многоуровневый контроль доступа затрудняют сбор данных и проникновение посторонних, смещая фокус расследований на анализ поведения и социальных связей в открытых темах форумов или в рамках исследования последствий деятельности киберпреступников.

«Теневые форумы дарквеба — это уже не просто точки обмена данными, а сложные платформы с собственной экономикой, которые делают запуск атак массовым и доступным бизнесом, — сказал Артём Белей, старший аналитик Positive Technologies. — Именно такая сервисная модель стала катализатором всей индустрии, превратив дарквеб в источник угроз для компаний любого размера».

Сервисная модель превращает сложные атаки в готовый товар, снижая требуемый уровень навыков. Это позволяет злоумышленникам быстро масштабировать активность, а техническая и организационная устойчивость самих площадок усложняет противодействие. Поэтому понимание устройства этого рынка — основа для проактивной защиты, способной предугадывать угрозы, а не просто реагировать на инциденты.