Max укрепляет безопасность корпоративной инфраструктуры

Max усиливает защиту инфраструктуры мессенджера технологией VKey. Решение создано в первую очередь для технических сотрудников и позволяет отказаться от паролей при работе с инфраструктурой.

VKey обеспечивает защищенный доступ через биометрию внутри инфраструктуры Max только авторизованным разработчикам с проверенных устройств. Безопасность устройств обеспечивается отдельным модулем VKey NAC (Network Access Control).

VKey исключает возможность удаленного перехвата или кражи доступа: вне зависимости от попыток фишинга или социальной инженерии, доступ невозможен без биометрического подтверждения личности сотрудника и персонального устройства с установленным сертификатом, который невозможно скопировать, или вынести за пределы устройства.