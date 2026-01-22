Разделы

Как изменилась платформа Security Vision за год: главное

Компания Security Vision подвела итоги развития платформы Security Vision 5 (SV5) за 2025 год. В этот период было выпущено 12 обновлений, включивших более 300 улучшений. Ключевыми приоритетами стали управляемая автоматизация, расширение интеграций и источников данных, повышение управляемости и удобства эксплуатации платформы в корпоративных инфраструктурах.

Основные итоги 2025 года

Развитие платформы Security Vision в 2025 году было сосредоточено на пяти практических направлениях:

  • Автоматизация и оркестрация: больше управляемых рабочих процессов и сценариев без ручной рутины.
  • Интеграции и сбор данных: расширение коннекторов и гибкости сетевых параметров для реальных условий эксплуатации.
  • Безопасность и контроль: усиление механизмов доступа, аудита и защищенности операций.
  • Интерфейс и визуализация: улучшение дашбордов, виджетов, карточек объектов и редакторов для ежедневной работы.
  • Развертывание и сопровождение: более стандартизированные сценарии установки и диагностики системы.

Ключевые обновления по направлениям

Автоматизация и рабочие процессы. В 2025 году продолжилось развитие рабочих процессов: появились сценарии синхронного запуска, механизмы возврата результатов выполнения и библиотека параметров. Также выросла гибкость вызова коннекторов из рабочих процессов и оптимизированы сценарии, влияющие на производительность.

Интеграции и коннекторы. Платформа получила расширения по коннекторам и сетевым условиям работы, включая новые источники телеметрии и дополнительные настройки запросов. Это повышает полноту данных для расследований и аналитики и снижает количество «ручных обходных путей» в интеграционных цепочках.

Безопасность и управляемость. В течение года были внедрены улучшения по контролю доступа и аудиту: дополнительные события аудита, улучшения настроек журнала, а также механизмы ограничения API-доступа.

UX и визуализация. В 2025 году были улучшены сценарии работы с дашбордами и виджетами, включая фильтрацию по временному диапазону и развитие визуализации на карте. Обновления редакторов и карточек объектов сделали повседневные операции более быстрыми и предсказуемыми.

Развертывание и эксплуатация. Расширялись варианты поставки и установки, упрощались отдельные сценарии развертывания и сопровождения (в том числе логирование установки). Это снижает трудоемкость внедрения и ускоряет диагностику в эксплуатации.

Практический эффект для команд заказчиков

Обновления 2025 года дают измеримую ценность для основных ролей:

  • SOC и аналитика: быстрее собирать контекст по событиям и инцидентам за счет улучшений дашбордов, виджетов и визуализации.
  • IR и расследования: сокращение ручных операций за счет развития автоматизации и управляемых рабочих процессов.
  • Администраторы и эксплуатация: более прозрачные и расширенные сценарии установки и сопровождения, усиленный аудит и контроль API-доступа.

«По итогам 2025 года платформа Security Vision 5 усилила контуры автоматизации и интеграций и получила ряд улучшений в управляемости и эксплуатации. Обновления ориентированы на сокращение ручных операций и повышение предсказуемости процессов для команд SOC и IR», — отметили в команде продукта Security Vision.

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак
Короткая ссылка


