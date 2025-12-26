Разделы

«Купер»: россияне чаще всего заказывают русскую кухню на новогодние корпоративы

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и исследовательская компания «ОнИн» выяснили, как компании готовятся к новогодним корпоративам. Оказалось, что большинство заказывает еду в сервисах доставки и чаще всего выбирает блюда русской кухни.

Ежегодно корпоративы проходят в компаниях у трети опрошенных (36%). Еще у четверти (24%) такие праздники проходят не каждый год. Таким образом, большинству опрошенных знаком этот формат. Однако столько же респондентов (24%) признались, что корпоративов у них не бывает — обычно это небольшие компании или предприятия с преимущественно удаленным форматом работы.

Как правило, корпоративы отмечают в ресторанах (52%), но часто праздник устраивают прямо в офисе (38%): такое мероприятие проще и дешевле организовать. Но есть и те, кто основательно подходит к празднованию — в 16% компаний проводят выездной корпоратив, например, на базе отдыха, чтобы сотрудники могли как следует отвлечься от работы и отдохнуть.

Большинство опрошенных (77%) были бы рады видеть на корпоративе блюда русской кухни — привычные салаты, горячие блюда и традиционные закуски. Европейскую кухню выбрали 39% опрошенных, 21% — кавказскую, а 15% — азиатскую.

Обычно еду на корпоратив заказывают через сервисы доставки (60%). Еще 28% обращаются к кейтерингам: в их услуги входит сервировка стола и иногда — обслуживание гостей.

