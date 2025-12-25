Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Электроника Ритейл Розница
|

Россияне назвали топ нежеланных подарков на Новый год

Россияне назвали лучшие и худшие подарки на Новый год. Аналитики «Авито» провели опрос и выяснили, что респонденты больше всего хотят получить на этот праздник и как они поступают с неудачными презентами. Оказалось, что самый желанный подарок — техника, а безделушки возглавили антирейтинг. При этом получив ненужный подарок, большинство не спешит от него избавляться, а каждый пятый уверяет, что рад любому знаку внимания. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Желанные подарки

В списке хотелок россиян лидирует электроника — ее хотели бы получить в подарок треть (34%) опрошенных, причем чаще это мужчины (39%). На втором месте — любое путешествие, в том числе за город или по России (22%). За этот вариант чаще голосовали женщины (28%). Также каждый пятый (21%) признался, что хотел бы получить на Новый год квартиру, автомобиль или другой крупный подарок. Примечательно, что чаще на такие щедрые жесты рассчитывают мужчины (24%), чем женщины (19%). Представительницы женского пола чаще выбирали ювелирные изделия (26%), косметику и парфюмерию (23%), а также товары для дома (21%).

При этом о своих желаниях россияне заявляют не так часто. Лишь 15% опрошенных говорят, что они хотели бы получить в подарок и по 5% создают вишлист или выбирают что-то совместно с дарящим. Еще 38% могут поделиться своими хотелками, но только если их об этом попросят.

Ненужные презенты

При этом в листе ненужных подарков лидируют безделушки и сувениры — их не хотели бы получить в подарок 23% россиян. На втором месте — сертификат в «непонятный» магазин (19%), а тройку антилидеров замыкают шуточные подарки, например, посуда и текстиль с фотографиями (18%). Женщины не хотели бы получить в подарок мягкие игрушки (20%) и ненужную косметику или парфюм (13%), мужчины — носки и нижнее белье (11%). При этом каждый пятый (21%) признался, что будет рад любому презенту.

Даже если подарок разошелся с ожиданиями, большинство все равно старается поступить с ним деликатно. Чаще всего такие вещи просто хранят «на всякий случай» — так ответили 34% респондентов. Еще 26% пытаются использовать их, даже если они не нравятся. Четверть (24%) передают такие вещи родственникам или друзьям, а 22% предпочитают передаривать их тем, кому они могут действительно пригодиться. Перепродажей таких вещей занимаются всего 5% опрошенных.

Сложный выбор

При выборе подарка россияне чаще всего ориентируются на интересы получателя. Так действуют 45% респондентов. Еще 37% стараются уточнять пожелания, чтобы избежать промахов. А 6% опираются на то, что сейчас популярно и выбирают из трендовых вариантов — так чаще всего делает молодежь 25-34 лет (9%).

Также при выборе подарка важен бюджет. Самый популярный ценовой диапазон — до трех тыс. руб., в него хотят уложиться 36% опрошенных. 25% готовы потратить на подарок близкому до пяти тыс. руб., 20% — от пяти до 10 тыс. руб. Еще 12% не против потратить до 30 тыс. руб., а больше этих сумм — 7%. Средняя сумма, которую россияне считают уместной для подарка близкому человеку, составила 11 тыс. руб. Причем мужчины называли сумму в среднем на 50% больше, чем женщины.

Примечательно, что сами деньги четверть опрошенных (25%) считают ленивым подарком. Чаще такое мнение высказывали респонденты старше 55 лет (29%). Но 35% спокойно дарят купюры и с радостью принимают их в подарок.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще