Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО
|

Число пользователей сервиса отслеживания новостроек в МАХ превысило 100 тыс.

Количество пользователей сервиса в мессенджере МАХ, предназначенного для контроля за ходом строительства жилья, достигло 100 тыс. человек. Сервис, запущенный три недели назад, позволяет в удобном формате мессенджера оперативно получать актуальные данные по интересующим новостройкам с портала наш.дом.рф.

Для подключения уведомлений пользователю необходимо авторизоваться на наш.дом.рф, отметить нужные объекты в избранном или сохранить условия поиска, а затем активировать рассылку в мессенджер МАХ. После этого бот автоматически будет направлять информацию по выбранным жилым комплексам.

Запуск бота в МАХ является этапом развития цифровой экосистемы ДОМ.РФ, направленной на повышение комфорта и информированности пользователей. Сервис сообщает о всех значимых этапах строительства: продвижение работ и появление новых фотоотчётов с площадок; корректировки в проектных документах и декларациях; динамика цен; получение разрешений на ввод домов в эксплуатацию; изменение статусов и информации о застройщиках.

Портал наш.дом.рф — единый и самый полный источник сведений обо всём строящемся в России жилье. Новый сервис делает взаимодействие с этой информацией более простым и своевременным. А интеграция с отечественным мессенджером обеспечивает гражданам, выбирающим или ожидающим новое жильё, стабильный и надёжный канал для получения проверенных сведений от застройщиков.

Инструкция по подключению сервиса — по ссылке.

Рекламаerid:2W5zFGtTdZJРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра

После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Microsoft ввела «санкции» против всего мира: Отключен волшебный способ активации Windows. Россиян от него отлучили четыре года назад

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще