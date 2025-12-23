Ученые Пермского Политеха создали систему распознавания болезней собак для помощи ветеринарам

Ученые Пермского Политеха создали автоматическую систему для распознавания болезней собак. Она работает по принципу навигатора, помогая быстро и без ошибок определить правильный диагноз. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха.

Исследователи систематизировали информацию о наиболее распространенных болезнях собак, построив ее в виде иерархического дерева. В нем основные группы заболеваний, такие как инфекции или нарушения работы органов, образуют «ствол». От него отходят «ветви» — более узкие категории, например, вирусные или бактериальные инфекции. На концах ветвей находятся конкретные диагнозы и разновидности болезни. При построении дерева каждому элементу был присвоен уникальный цифровой код, что позволило перевести медицинские знания на технический язык.

На основе этой структурированной базы данных ученые перешли к созданию математической модели диагностического процесса. Она описывает, как система должна последовательно переходить от общего подозрения на заболевание (например, «есть инфекция») к максимально точному диагнозу (например, «конкретный штамм коронавируса») в зависимости от поступающих данных. Логика всех возможных переходов и решений была зафиксирована в специальных таблицах, которые стали основой будущей системы.

Завершающим этапом стало виртуальное создание и тестирование прототипа системы. Ученые использовали специальную среду моделирования, чтобы на основе полученных логических уравнений собрать схему для диагностики.

«Мы проверили работу системы на примере поиска конкретной болезни и тестировали последовательность «инфекция → вирусная инфекция → коронавирус → штамм CoV NTU336/F/2008». В итоге на основе введенных симптомов она правильно прошла все шаги и в конце зажгла сигнал подтверждения диагноза. Так мы проверяли, правильно ли реализует задуманный алгоритм. То есть корректно ли система понимает вводимые значения, переключается с одного шага на другой и доходит ли ровно до той конечной точки, до которой должна дойти. Весь процесс мы отслеживали в специальной программе, которая показывала, что система работает без сбоев и может быть использована для диагностики заболеваний», — сказал Сергей Костарев, доктор технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы».

Главным результатом стало то, что ученые доказали возможность создания и применения подобной системы для распознавания различных болезней. Дополнительно ученые сделали для врачей «инструкцию», где каждому симптому собаки (например, температуре, кашлю или определённому результату анализа) присвоен свой короткий цифровой код. Чтобы получить помощь в диагностике, ветеринару нужно определить ключевые симптомы, найти соответствующие значения и ввести их в систему. После этого она самостоятельно обработает информацию, проведет ее через все «ветви» возможных диагнозов и предложит точный результат.

«Представленная система является уникальной для России и создана как отечественная замена зарубежным технологиям. Она не пытается конкурировать со сложным искусственным интеллектом или с экспресс-тестами. Ее ключевая ценность заключается в создании простого в реализации, прозрачного и полностью контролируемого диагностического «навигатора». Инструмент предназначен для двух основных сценариев: поддержки принятия решений врача в типовых, хорошо классифицируемых случаях и использования в качестве эффективного обучающего тренажёра для студентов, наглядно демонстрирующего логику диагностики», — сказал Сергей Костарев.

Следующим этапом разработки станут клинические испытания на реальных животных. Важно, что принципиальная гибкость подхода позволяет применять систему не только к собакам. Теоретически она может быть адаптирована для диагностики заболеваний у любых других видов животных, включая сельскохозяйственных и экзотических, при условии построения для них аналогичного формализованного «дерева» классификации болезней. Это открывает широкие перспективы для внедрения технологии в смежных областях ветеринарии.