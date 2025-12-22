«Рив Гош» перенес CRM-коммуникации на платформу Mindbox и оптимизировал расходы

В «Рив Гош» отказались от разрозненных ИТ-систем и перенесли весь прямой маркетинг на платформу Mindbox. В результате компания наладила стабильные каскадные рассылки и сократила расходы на коммуникации.

Изначально ретейлер использовал решение от зарубежного вендора, но уже тогда не хватало гибких настроек для CRM-кампаний. Когда вендор перестал работать в России, в «Рив Гош» подключили несколько сервисов для разных коммуникаций. Это осложняло управление рассылками и увеличивало расходы. Проблема решилась с переходом на Mindbox.

Внедрение платформы начали в феврале 2025 г. и уложились в запланированные 8 месяцев. Учитывая масштаб бизнеса «Рив Гош», задача была непростой: план интеграции включал несколько сотен пунктов. Но команды работали слаженно, и с начала сентября 2025 г. все прямые коммуникации с клиентами уже велись через Mindbox.

В планах «Рив Гош» — совершенствовать CRM-кампании, в том числе за счет ИИ-решений. Это позволит непрерывно улучшать клиентский опыт.

«В 2024 г. мы увидели, что коммуникации работают нестабильно, их эффективность снижается, и в итоге компания еженедельно теряет деньги. Мы посчитали недополученную прибыль и приоритизировали переезд на новую CDP. Были две критичные проблемы. Первая — некорректный статус отправок в каскадных сценариях. Система ошибочно показывала, что сообщения в условно бесплатных каналах не доставлены — мы подключали SMS и затраты росли. Вторая проблема — наш «зоопарк» разрозненных IT-систем не позволял выстраивать корректные триггерные коммуникации. Информация о действиях клиентов находилась в разных контурах, а обмен данными происходил не в режиме реального времени, а раз в сутки. Если клиент совершал действие в 9 утра, мы узнавали об этом только на следующий день — это слишком долго для триггерных механик», — сказала Татьяна Благодатская, руководитель CRM и программы лояльности «Рив Гош»

«Мы долго изучали российские продукты, которые позволяют эффективно управлять коммуникациями с клиентами. Принимая решение учли много факторов. Помимо технической составляющей, в пользу Mindbox говорили накопленная экспертиза и репутация компании на рынке. Данные клиентов переносили на новую платформу итерациями. Сначала делали отправки на небольшие сегменты: для нашей компании это десятки тысяч клиентов. Потом — сотни тысяч и уже миллионы отправок. За месяц плавно перенесли на новую CDP 21 млн клиентских профилей», — сказал Сергей Помирчий, IT-директор «Рив Гош».

«При выборе решения мы анализировали, насколько потенциальные подрядчики готовы выполнить наши требования. Ключевым фактором успеха стала готовность команды Mindbox к техническим доработкам. При этом переезд на Mindbox позволил значительно сэкономить — раньше мы платили за несколько сервисов, а теперь оптимизировали затраты на каналы коммуникации. Отправляем больше email, push и Telegram-рассылок и меньше дорогих SMS», — сказал Эдуард Гандин, руководитель проектного офиса «Рив Гош».