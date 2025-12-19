Разделы

«Петрович» вошел в «белые списки»

Сайт и мобильное приложение СТД «Петрович» вошли в расширенный перечень интернет-ресурсов, которые продолжат работать во время отключений мобильного интернета. Это значит, что даже при временных перебоях связи клиенты смогут просматривать ассортимент, оформлять заказы, проверять статус доставки и получать важные уведомления — все ключевые сервисы останутся доступны. Об этом CNews сообщили представители СТД «Петрович».

В «белые списки» входят наиболее важные и востребованные у россиян сайты, приложения и сервисы. СТД «Петрович» стал одним из первых DIY-ритейлеров, попавших в этот перечень интернет-ресурсов.

«Ежедневно интернет-магазин “Петровича” посещают более 200 тыс. человек. Включение сервисов компании в “белые списки” повысит их устойчивость в чрезвычайных ситуациях и обеспечит стабильную связь с нашими покупателями: информация о наличии товара, актуальные цены, корзина и личный кабинет будут работать как обычно, а служба поддержки продолжит принимать обращения через доступные каналы», ― сказали в пресс-службе компании.

