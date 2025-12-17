«Первый Бит» внедрил сквозное планирование на производстве «ОБО Беттерманн»

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект по переводу производителя электромонтажной продукции «ОБО Беттерманн» на современную ERP-систему. Внедрение «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Документооборот» позволило выстроить в компании сквозное планирование и обеспечить полную прослеживаемость от заказа клиента до отгрузки готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

После внедрения решения, «ОБО Беттерманн» зафиксировала сокращение трудозатрат в подразделениях на 15%, ускорение получения управленческой отчетности на 50% и снижение производственных издержек на 30%. Дополнительно на 15% снизились сроки исполнения заказов, а оборачиваемость складских запасов выросла на 25%.

До этого производитель использовал для работы системы «1С:УПП» и «1С:MES». Автоматизация находилась на высоком уровне, но поддерживать и развивать систему, снятую вендором с поддержки, становилось сложнее и трудозатратнее.

На момент обращения в «Первый Бит» обмен данными между системами был затруднен и замедлял операционную деятельность. Отсутствовала единая картина производства: отдел продаж не видел статусы заказов, финансисты вручную собирали отчетность, а планирование сроков выпуска было сложным и не учитывало приоритеты и обеспеченность материалами.

Руководство предприятием приняло решение обратиться в «Первый Бит».

Проектом занялся Воронежский офис «Первого Бита». Специалисты создали для «ОБО Беттерманн» целостную цифровую среду, в которой планы продаж, производства и закупок автоматически балансируются между собой.

Ключевым достижением стало улучшение алгоритма планирования производства. Система рассчитывает реалистичные сроки производства, учитывая поступление сырья и загрузку мощностей, а также подсказывает и моделирует варианты, позволяющие ускорить выпуск продукции. Это позволило избежать срывов по текущим заказам и заключать новые контракты, даже если клиенту требуется ускоренная поставка.

Особое внимание было уделено контролю за полуфабрикатами, внедрению инструментов для недельного планирования и сменных заданий, что повысило управляемость на уровне цехов.

«Раньше сроки уже запущенных в работу заказов могли неожиданно сдвигаться из-за поступления новых срочных заявок. Новый алгоритм планирования в 1С:ERP моделирует последовательность обработки заказов, учитывая все ограничения, и помогает прогнозировать возможности производства без ущерба для ранее данных обязательств», — отметил ИТ-директор компании «ОБО Беттерманн» Андрей Бут.

Финансовый и бухгалтерский блок также были автоматизированы. Рутинные операции — расчет платежей по займам, распределение расходов и формирование отчетности по МСФО и контролируемым сделкам — теперь выполняются системой автоматически. Руководство компании получило доступ к сводным данным в режиме реального времени с возможностью детальной аналитики «до проводки», что ускорило принятие управленческих решений.

«Нашей задачей было не просто перенести функционал в современную систему, а перевести компанию на качественно новый уровень управления с минимальными рисками для бизнеса. Мы сознательно делали акцент на использовании типовых механизмов «1С» и применяли расширения, которые не осложняют дальнейшее обновление системы. Это обеспечивает низкую стоимость владения и позволяет клиенту самостоятельно развивать систему в будущем», — сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Воронеже Дмитрий Кущев.