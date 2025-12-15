Виктория Исакова станет бренд-амбассадором «Литрес»

Российская актриса театра и кино Виктория Исакова станет бренд-амбассадором книжного сервиса «Литрес», участника рынка цифровых книг в России и СНГ. В рамках сотрудничества Виктория Исакова примет участие в ключевых проектах «Литрес», направленных на поддержку и развитие культуры чтения. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

С 1 января 2026 г. актриса Виктория Исакова станет лицом сервиса цифровых книг «Литрес». За 20 лет работы сервиса «Литрес» она выступит вторым амбассадором бренда.

«Быть амбассадором «Литрес» для меня — абсолютно естественный шаг. Чтение занимает огромное место в моей жизни, и я требовательный читатель: мне нужен и выбор, и доступность, и технологичность. «Литрес» это дает: одна подписка — и целая вселенная книг в разных форматах. А возможность самой озвучивать тексты превращает мою профессиональную любовь к работе со словом в отдельный, очень ценный диалог с аудиторией», — сказала Виктория Исакова.

«Сотрудничество с Викторией Исаковой стало для нас и стратегическим решением, и личным выбором. Мы провели ряд исследований, которые показали наиболее значимое влияние Виктории на бренд-показатели «Литрес», а также ее высокую аффинитивность книжной категории по сравнению с другими амбассадорами из нашего лонг-листа. С помощью данных эконометрики мы понимаем, как эти показатели трансформируются в выручку компании, и можем оценить эффективность привлечения амбассадора. Но, помимо цифр, важно и другое — ее личная, непридуманная история с книгами. И когда человек с такой историей говорит о чтении от нашего имени — это звучит искренне. А искренность сегодня — самая главная метрика», — сказал Сергей Анисимов, директор по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «Литрес».

Виктория Исакова — заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Широкую известность и любовь миллионов зрителей ей принесли яркие роли в фильмах и сериалах, среди которых «Оттепель», «Братья Карамазовы», «Точка», «Ученик», «Нежность», «Дети перемен», «Эпидемия» и другие. Особая грань ее таланта — виртуозная работа со словом, которая находит воплощение в озвучивании аудиокниг.