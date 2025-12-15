Разделы

Покупки на опережение: что россияне спешат приобрести до конца года

Более половины россиян (53%) планируют совершить крупные покупки до конца года. Такие данные получены в результате исследования платформы «Авито Услуги», в котором приняли участие 10 тыс. респондентов. 62% опрошенных заявили, что внимательно следят за повесткой, и почти половина из них учитывают ее при планировании бюджета на 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Потребительское поведение: техника, мебель, ремонт

Около 53% респондентов планируют приобрести бытовую технику или мебель в ближайший месяц. Лидером спроса стала мелкая бытовая техника (21%), на втором месте — электроника для дома (17%). Покупку мягкой и корпусной мебели рассматривают 14% и 13% соответственно.

Ремонт планируют 43% опрошенных: чаще всего косметический (28%), но каждый десятый (11%) готовится к капитальному ремонту.

Инвестиции в себя: образование и здоровье

26% участников исследования намерены приобрести годовые образовательные курсы. Наиболее востребованы: профессиональная подготовка (8%), ИT и бизнес (7%), языковые курсы (6%). Еще 26% планируют покупку годовых абонементов в сфере красоты и здоровья, среди которых лидирует фитнес (15%).

Бизнес-услуги: спрос на digital-решения

Почти каждый пятый (19%) россиянин, отслеживающий экономическую повестку, планирует заказать услуги в сфере ИT, дизайна или маркетинга. Наибольший спрос формируется вокруг трех направлений: продвижение в социальных сетях, дизайнерские услуги, а также разработка сайтов и приложений — на каждое из них приходится по 6% запланированных заказов.

Предновогодний период традиционно характеризуется ростом потребительской активности, однако в этом году решения принимаются особенно быстро. Люди стремятся реализовать планы по закупке техники, обновлению интерьера и инвестициям в саморазвитие до конца года. При этом мужчины чаще ориентированы на технологии и капитальный ремонт, а женщины — на комфорт, красоту и организацию быта.

