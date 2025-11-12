Freedom Holding роботизируется: как Казахстан становится центром робототехники и Physical AI

Четвероногие роботы, дронопорты, гуманоиды — Freedom Holding Corp. превращает Казахстан в полигон передовых технологий. Эта трансформация — часть масштабного технологического курса, который реализует Тимур Турлов, глава международной экосистемы Freedom Finance.

Алматы, роботы и международное партнёрство

4 ноября 2025 года в Шанхае было подписано трехстороннее соглашение между акиматом Алматы, китайской Unitree Robotics и Freedom Holding Corp., основой которого станет запуск лаборатории робототехники в крупнейшем мегаполисе Казахстана. Этот шаг может стать точкой технологического рывка в Центральной Азии: лаборатория будет специализироваться на мобильных роботах, системах автономной навигации, ИИ и передовом «железе».

Unitree Robotics — мировой лидер в сегменте четвероногих роботов (62% глобального рынка и более 75% в Азии), а Freedom Holding — технологический инвестор, взявший курс на трансформацию не только своей экосистемы, но и всей страны.

Лаборатория, которая откроется в Алматы, станет площадкой для инженерных экспери-ментов, образовательных программ и прикладных разработок. Студенты и исследователи смогут работать с настоящими робособаками и андроидами, интегрируя физический ИИ (Physical AI, искусственный интеллект, встроенный в физические объекты: роботов, дронов, умные устройства) в реальную городскую среду.

От лаборатории к улицам города: доставка будущего

Сотрудничество с Unitree Robotics логично продолжает развитие другого направления холдинга Freedom — городской роботизированной логистики.

На недавнем форуме Digital Bridge 2025 команда Freedom X — R&D-подразделение хол-динга — представила сразу несколько работающих решений:

дронопорт, созданный совместно с Nazarbayev University,

дроны, которые уже доставляют заказы для Arbuz.kz,

и четвероногих роботов, которые скоро выйдут на улицы городов для последней мили доставки.

Скорость, точность, бесконтактность — Freedom Holding планирует сделать робо-доставку не футуризмом, а обыденной реальностью. На стенде холдинга дроны демонстрировали, как за 8-10 минут доставляют продукты в одном из районов Алматы. Следующий шаг — внедрение робособак-доставщиков в городскую логистику.

Исполнительный директор Freedom Lifestyle Ерлан Есимсеитов заявил на форуме, что компания уже переходит от тестирования к практическому внедрению технологии: «Мы не ждём 2-3 года. До конца этого года дроны будут доставлять заказы во всех районах, находящихся в радиусе 3-4 километров от наших складов. Модель полностью себя подтвердила. Сейчас мы трансформируем проект в технологическую экосистему, связанную с финтехом». Он подчеркнул, что Freedom Finance превращается в технологический холдинг, который строит экосистему железа и интеллекта: «Казахстан должен стать точкой роста для Physical AI».

Стоит отметить, что Freedom X — лаборатории, которая не просто тестирует дроны, но и строит инфраструктуру: взлётные площадки, центры управления, нормативную базу.

Амбициозные планы — доставка дронами по всей территории Казахстана, включая отдаленные регионы. Еще в декабре 2024 года Тимур Турлов, CEO Freedom Holding, заявил: «Я давно мечтаю, чтобы жители аула могли получить еду или лекарства с помощью дрона, быстро и без поездок в соседний город».

Physical AI: новый фронтир для ИИ

Но роботы — это не только механика. Physical AI, или воплощённый ИИ, требует мощного программного обеспечения, способного управлять движением, анализировать данные в реальном времени, принимать решения без участия человека.

Этим занимается Freedom Robotics — подразделение Freedom Holding Corp., основанное в 2018 году в США. Компания разрабатывает софт для мониторинга, управления и координации роботизированных парков.

В 2023 году Freedom Robotics интегрировалась с компанией Luos, что позволило осуществлять удалённый контроль устройств через интернет. В том же году было опубликовано видео, где продемонстрирована система управления пересечением дорог для роботов.

В сентябре 2025 года компания привлекла $6,6 млн инвестиций от крупных технологических фондов, включая Toyota AI Ventures и основателя Pagerduty Эндрю Микласа.

Вызовы, которые уже здесь

Несмотря на бурный рост hardware-платформ — от Unitree до Boston Dynamics — в области программного обеспечения пока нет универсального подхода. Об этом говорит и Алексей Ли, CEO Freedom Lifestyle Group: «Большинство систем — это либо телеоперация, либо жестко заданные сценарии. Настоящие прорывы — еще впереди. Мы собираем маленькую, но мощную команду в Freedom Robotics и приглашаем инженеров, AI-исследователей и тех-менеджеров к сотрудничеству».

Подход Freedom Finance — не просто «делать своих роботов». Это экосистема с реальными сценариями использования. Стартапы могут тестировать свои разработки прямо в дочерних компаниях холдинга: от ритейла до логистики.

Все эти проекты — часть стратегической трансформации Freedom Holding Corp. в технологический холдинг нового типа. И всё это — не в Кремниевой долине, а в Казахстане. Фридом Финанс не просто следует глобальным трендам, а создаёт свои на пересечении бизнеса, науки и стартап-культуры.