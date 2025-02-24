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«VK Видео» улучшает пользовательский опыт с помощью умных субтитров

Команда «VK Видео» в 10 раз увеличила объем видео с субтитрами и повысила точность обработки расшифровки речи. Благодаря этому просмотр видео стал еще удобнее — речь говорящего оформляется в текстовые субтитры в виде предложений со знаками препинания и заглавными буквами с учетом особенностей разговорной, узкоспециализированной лексики и неологизмов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В ленте пользователя на главном экране 8 из 10 видео будут с новыми субтитрами. Автоматические субтитры в «VK Видео» генерируют ML-модели. Аудиопоток из видео проходит через несколько этапов обработки. Сначала нейросеть убирает посторонние шумы, выделяет речь и преобразует ее в слова, а другие модели превращают расшифровку в текст. Финальный ИИ синхронизирует получившийся текст с аудиодорожкой. ИИ-модель допускает на 30% ошибок меньше, чем аналогичные модели генерации субтитров в подобных сервисах.

Технология работает как в профессиональных роликах, так и в пользовательском контенте. Она полезна людям с нарушениями слуха и в ситуациях, когда, например, включать звук в видео нежелательно.  

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