Эксперт объяснил, как букмекеры выявляют несовершеннолетних пользователей

Спикер: Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET

Букмекеров могут штрафовать на сумму до одного миллиона рублей за ставки, сделанные несовершеннолетними. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий принимать ставки у лиц, не достигших 18 лет, но документ ещё будет дорабатываться. Если его примут, то закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

По действующему законодательству ставки на спорт могут делать только совершеннолетние. У букмекеров уже сейчас есть технические возможности, чтобы определить истинный возраст своих онлайн-пользователей.

Например, мы в OLIMPBET перед тем, как допустить клиента к ставкам, проводим верификацию – то есть подтверждение личности. Это можно сделать через синхронизацию с аккаунтом на платформе «Госуслуги» или с приложением крупного банка – они содержат полную информацию о пользователе. Процедура занимает не более 2-3 минут. Если базы обнаруживают, что человек не достиг 18-летнего возраста – доступ к функциям пополнения счёта и совершения ставки для него блокируется.

Существуют и другие технологические приёмы, которые позволяют выявлять пользователей, пытающихся обойти действующие ограничения. Например, с помощью анализа IP-адресов букмекеры выявляют пользователей, применяющих «мультиаккаунтинг» – если ранее выявленный несовершеннолетний игрок, открыв счёт на маму или друга, не поменял IP-адрес, система определит и заблокирует такого пользователя.

Каждое авторизированное посещение сайта букмекерской конторы дает букмекеру информацию об игроке. Более того, принятие cookie-файлов делает пользователя видимым для букмекера даже без авторизации. Неважно, залогинились вы или нет – букмекер уже в курсе, что это вы. Все ваши действия на сайте – от тепловой карты кликов до выбора разделов и очерёдности действий – фиксируются в профиле клиента.

Но не все букмекеры используют в работе эти же принципы. Запрещённые букмекерские конторы рады любому клиенту, даже детям. Они специально не проверяют возраст своих клиентов.

Мы придерживаемся строгого соблюдения законодательства и выступаем за осознанный подход в работе с клиентами. Однако даже при высоком уровне контроля некоторые аспекты остаются за рамками прямой ответственности компании.

Одной из таких проблем является возможная торговля аккаунтами, аналогичная практике передачи профилей в каршеринге. Недобросовестные пользователи могут пытаться приобрести чужие учетные записи, чтобы получить доступ к платформе. Основной интерес таких действий – бонусы для новых игроков, например, фрибеты, которые предоставляются при регистрации.

Мы в OLIMPBET осознаём, что подобные схемы могут привлекать не только «охотников за бонусами», но и подростков, стремящихся обойти возрастные ограничения. Для предотвращения таких случаев мы используем современные инструменты контроля.

Одним из эффективных методов является видеоверификация, которая позволяет убедиться, что пользователь действительно является владельцем учетной записи. В случае выявления обмана аккаунт немедленно блокируется. Более того, мы способны идентифицировать игроков, ранее заблокированных за нарушение правил, благодаря детальному анализу их игровых стилей, типов ставок и других поведенческих факторов.

Каждый пользователь несет ответственность за соблюдение правил платформы. Мы обеспечиваем все необходимые меры для защиты добросовестных клиентов и предупреждения злоупотреблений. Наши инструменты и подходы позволяют поддерживать прозрачность и безопасность игры. Тем не менее, призываем родителей несовершеннолетних детей проговаривать с ними риски и последствия от использования «сайтов 18+»

Наша задача – продолжать борьбу с серым рынком ставок на спорт доступными нам способами. Думаю, эти цели разделяют все легальные игроки рынка и общество в целом. Принятие в первом чтении закона о запрете приёма ставок у несовершеннолетних подтверждает желание государства сделать сферу ставок более регулируемой, а ставки – только продуктом для взрослых.