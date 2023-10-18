Обмениваться конфиденциальными данными теперь можно по зашифрованным каналам связи

Новый проект по обмену конфиденциальными данными «Защищенная сеть» презентовал ФГУП «Главный центр специальной связи».

Заказчики услуги могут передавать конфиденциальную информацию по зашифрованным каналам связи. Это возможно сделать через фельдъегеря, который принимает информацию и передает ее в Управление специальной связи в регионе-получателе через настроенный канал связи. Либо можно разместить запрос у заказчика абонентского пункта, откуда потом будет осуществлена передача сведений заказчика.

«При обращении клиенту предлагается два варианта передачи информации: передача через фельдъегеря наиболее оптимальна для заказчиков с низкой интенсивностью обращений. Второй случай подходит для тех, кто отправляет данные на регулярной основе, — сказала Ольга Ишмаева, директор по инновационному развитию ФГУП «Главный центр специальной связи». — Стоит отметить, что при оказании услуги «Защищенная сеть» используется инновационное оборудование отечественного производства».