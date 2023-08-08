Российские разработчики рассказали об улучшениях в работе с базами данных

За последние 5 лет системы защиты данных стали сильнее благодаря активному развитию технологий и формированию качественно новой базы знаний, которые позволяют безопасно хранить персональные данные. Так считают более половины участников опроса (54%), проведенного аналитиками платформы All Cups от VK, «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и IT_One в рамках чемпионата IT_ONE Cup. Базы данных. Всего в исследовании приняли участие 1208 разработчиков.

Каждый четвертый опрошенный (25%) главным позитивным фактором в сфере хранения и защиты персональных данных назвал укрепление технологической базы. Среди ключевых улучшений в процессах сбора, обработки и хранения данных участники исследования выделили два важных аспекта, напрямую не связанных с технологическим прогрессом. 23% разработчиков считают, что работа с данными вышла на новый уровень из-за развития хард скиллов и уровня профессиональной подготовки самих ИТ-специалистов. А каждый пятый (21%) уверен, что причиной изменений стало усиление внимания за действиями сотрудников со стороны компаний-операторов данных.

Участники опроса отмечают, что для дальнейшего развития направления необходимы системы, написанные на разных языках программирования. Наиболее востребованным языком при работе с базами данных разработчики считают SQL (30%). В топ-3 языков также входят Python (29%) и Java (23%). На последнем месте по популярности среди опрошенных оказался язык Julia (1%), появившийся недавно и используемый для работы с большими данными.

Ирина Сокольская, HR-директор компании IT_One: «Среди ключевых навыков, которыми должны обладать специалисты по работе с базами данных, опрошенные выделили знание языков программирования – SQL, Python и Java. Почти треть участников исследования считают SQL базовым навыком для backend разработки. Результаты предстоящего чемпионата IT_ONE Cup. Базы данных позволят не просто выявить сильнейших SQL-разработчиков, но и оценить общий уровень таких базовых навыков среди ИТ-специалистов, занятых в работе с большими данными».

В рамках опроса респондентам также был задан вопрос о хранении и защите персональных данных. Наиболее безопасными носителями для хранения данных опрошенные разработчики считают личные облачные сервера (37%), сервера крупных публичных компаний (25%), а также дисковые и flash-накопители (22%). Каждый шестой ИТ-специалист (16%) отметил, что записывает и хранит важную для себя информацию на бумажном носителе.